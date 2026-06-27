いしだ壱成、“最愛の妹”すみれとのツーショット公開！ 「仲良しで素敵」「本当に素敵なご家族」
俳優のいしだ壱成さんは6月26日、自身のInstagramを更新。仲むつまじいきょうだいショットを公開しました。
【写真】身を寄せ合ういしだ壱成＆すみれ
コメントでは「可愛い可愛い妹さんすみれちゃんとキラキラ素敵な兄妹の写真 本当に素敵なご家族 カンゲキです」「すみれちゃん、壱成くん仲良しで素敵」「仲良しで笑顔になりました」「兄妹2SHOT写真素敵です」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】身を寄せ合ういしだ壱成＆すみれ
「仲良しで笑顔になりました」壱成さんは「舞台『死が二人をわかつまで』二日目無事に終わりましたー！！今日は嬉しいことに、かわいいかわいい、妹のすみれが観にきてくれました！」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目が妹で俳優のすみれさんとのツーショット、2枚目は鈴木砂羽さんも含めたスリーショットです。ツーショットでは身を寄せ合ってポーズを取っており、仲の良さが伝わってきます。
Xでも妹への思いをつづる壱成さんは同日、自身のX（旧Twitter）も更新。「昨夜の公演に最愛の妹が観にきてくれました」「どうだったかなぁと楽屋で待っていたら『すっごいすっごい面白かった！興奮しすぎて今日眠れないかも！』というロベカルの超速無回転フリーキックのような感想をもらってズドンと心のゴールネットを揺らされました。家族に、とくに兄妹に喜んでもらえると格別な喜びといいますか」などと、愛情があふれるメッセージをつづっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)