ファン投票の第1次結果

最高契約選手に厳しい声が飛んだ。MLB機構は25日（日本時間26日）、球宴の先発出場野手を決めるファン投票の第1次投票結果を発表した。ナ・リーグ外野手部門でメッツのフアン・ソト外野手が5位にランクイン。好成績を残す一方でチームが低迷していることなどから、米ファンからは辛辣な意見が殺到している。

批判の背景には、高給取りでありながらチームの低迷を救えていない現状がある。ソトは2024年オフにドジャース・大谷翔平投手を上回る15年総額7億6500万ドル（約1236億円）の大型契約を結んだ。しかし、昨季はシーズン最終戦でポストシーズン進出を逃し、今季もチームは黒星が先行。地区最下位に沈むなど苦しい戦いを強いられている。

ソト自身は今季も持ち前の打棒を発揮し、61試合で17本塁打、リーグ1位のOPS.965をマークしている。とはいえ、勝利貢献度WARは2.3にとどまり、莫大な年俸に見合うだけのインパクトを与えられていない、との批判も少なくない。

チーム低迷と高額年俸への不満から、SNS上の米ファンからは厳しいコメントが相次いだ。「ソト本人も、自分はそんなに高い順位に値しないと言うはずだよ」「オールスター投票は人気投票だ。ソトは人気がない」「どうやったらそうなる？ 彼は怪我をしているじゃないの」「チームが最下位なのに、ソトはどういう良心でオールスターに出るつもりなんだ？ 少しは恥を知れ」と辛辣な声が寄せられた。（Full-Count編集部）