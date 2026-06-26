ジェイソン・ステイサム「俺が守る」非常用防寒アルミブランケットとアクスタ付きムビチケ発売へ ─ 主演新作『シェルター』

世の中、いろいろ不安になるよな。そんな時は、ジェイソン・ステイサムに守ってもらおうぜ。ジェイソン・ステイサム最新作『シェルター』より、ステイサムが“守ってくれる”オリジナル特典付きムビチケ前売券が発売されることがわかった。

本作は、英国政府の“抹殺リスト”に登録されてしまった元特殊部隊員で、“最強の精密機械”の異名を持つ主人公メイソンが、忌まわしい過去を断ち切るため、孤独な少女と共に逃亡劇を繰り広げるリベンジ・スパイ・アクション。監督は『エンド・オブ・ステイツ』『グリーンランド －地球最後の2日間－』のリック・ローマン・ウォーが務める。

このたび7月3日（金）より、全国の上映劇場、メイジャー通販サイト、MOVIE WALKER STOREにてムビチケ前売券の発売が開始。ムビチケカード購入者には、体温を逃しにくくし、災害時やアウトドアでの寒さ対策にも役立つという【“俺が守る”ステイサム・非常用防寒アルミブランケット】がプレゼントされる。価格は1,600円（税込）。特典は先着限定、なくなり次第終了となる。

さらに数量限定で、ステイサム作品恒例になりつつある（？）【“俺が守る”ステイサム・アクリルスタンド】付きムビチケカードも登場。こちらはメイジャー通販サイトおよびMOVIE WALKER STOREで販売され、価格は2,800円（税込）。特典がなくなり次第、販売終了となる。

このほか、全4種の【ブロマイド】付きムビチケ前売券（オンライン）もMOVIE WALKER STOREにて発売。価格は1,900円（税込）で、販売期間は7月3日（金）から8月23日（日）23時59分まで。ブロマイドはファミリーマートまたはローソンのマルチコピー機で引き取ることができる。

(C)2026 Fire Hawk Productions Limited. All Rights Reserved.

物語の舞台は、スコットランド沖の孤島。灯台で隠遁生活を送る元特殊部隊員マイケル・メイソンは、物資を届けに来る少女ジェシーを命がけで救ったことをきっかけに、彼女と心を通わせていく。しかし、メイソンは元MI6長官マナフォートの恨みを買い、政府の“抹殺リスト”に登録されていた。ジェシーを守るため、メイソンは英国本土へと舞い戻る。

(C)2026 Fire Hawk Productions Limited. All Rights Reserved. (C)2026 Fire Hawk Productions Limited. All Rights Reserved. (C)2026 Fire Hawk Productions Limited. All Rights Reserved.

出演はジェイソン・ステイサム、ボディ・レイ・ブレスナック、ビル・ナイ、ナオミ・アッキー、ハリエット・ウォルター、ダニエル・メイズ。『シェルター』は2026年8月28日（金）全国ロードショー。