台風7号は27日の昼前から昼過ぎにかけて県内に最も接近する見込みです。



県内では26日夜遅くから27日明け方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。



気象台は低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害やうねりを伴った高波強風に十分注意するよう呼び掛けています。



台風7号は午前10時現在、久米島の北にあって1時間に約20キロの速さで北北東に進んでいます。





中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。27日の昼前から昼過ぎにかけて、県内に最も接近する見込みです。24日午前0時の降り始めから26日午前11時までの雨の量は、那賀町木頭で226ミリ、美馬市穴吹で185.5ミリ、上勝町で177.5ミリなどとなっています。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や台風7号の持ち込む暖かく湿った空気の影響で、県内では27日夕方にかけて大気の状態が非常と不安定となるでしょう。26日夜遅くから27日明け方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。27日正午までの24時間に予想される雨の量は、いずれも多いところで北部120ミリ、南部200ミリとなっています。雨雲が予想より発達した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。気象台は低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害やうねりを伴った高波強風に十分注意するよう呼び掛けています。（26日 12：00時点）