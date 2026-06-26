自身初のオールスター最多得票

ドジャースの大谷翔平投手が、オールスターゲームの先発野手を決めるファン投票で両リーグ最多得票に輝いた。その約30分後、球団公式SNSが特別な“祝福の1枚”を投稿。粋な演出に日米のファンから感動の声が寄せられた。

今年の真夏の祭典は、7月14日（同15日）にフィラデルフィアで開催される。大谷のトップ選出は日本時間の午前7時4分頃に行われ、33分後の7時39分にドジャースは公式SNSを更新した。

「“THE SHO”がフィラデルフィア!」「2026年ナ・リーグの先発指名打者に選出されたショウヘイ・オオタニ、おめでとうございます!」と添え、投打の大谷の写真を投稿した。背景にフィラデルフィア市庁舎やフィラデルフィア美術館などの名所がちりばめられ、大舞台への熱の高まりを感じさせる。

球宴の舞台となる街の名所をバックにしたメモリアルな1枚と、大谷の栄誉に対する称賛に、SNS上の日米ファンも大喜びだ。「泣いちゃった」「ナンバー1でありオンリー1」「初めての最多投票での選出おめでとう 本当に嬉しい」「おめでとう、ショウヘイ!」「待ちきれないわ」「史上最高の選手」「ショータイム」「逆に驚いた人いる？笑」「GOAT」といった声が寄せられた。

大谷のオールスター選出は2021年から6年連続となり、日本人選手が両リーグトップに立つのはイチロー以来となる歴史的な快挙となった。今季は開幕から二刀流としてフル回転しており、打者として17本塁打46打点、リーグ1位の出塁率.414をマーク。投手としても13試合の先発で8勝2敗、防御率1.58と投打で異次元の成績を残し、メジャー全体を牽引している。（Full-Count編集部）