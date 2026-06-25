【ギクッとしたら要注意】スコアより嫌われる？ 同伴者をウンザリさせる「言い訳ゴルファー」の心理学

ゴルフは性格が出るスポーツとよく言われます。ミスショットをした後、あなたはどんな言葉を口にしていますか？

もしかすると、無意識のうちに同伴者を疲れさせる「言い訳ゴルファー」になっているかもしれません。

今回は、ゴルフ漫画『ゴルフは気持ち』第12話「障害物競争」に登場するキャラクターを反面教師に、スコアを崩すだけでなく周囲の雰囲気も悪くしてしまうNGな心理と、その脱却法を解説します。

あなたはいくつ当てはまる？「言い訳ゴルファー」度チェック

漫画に登場するハンデ15の沼田さんは、ミスをするたびに環境のせいにする典型的な言い訳ゴルファーです。

・「フェアウェイが狭すぎる」「傾斜が多すぎる」

・「バンカーの砂が硬い（昨日の雨で締まっている）」

・「グリーンが硬くてボールが止まらない」

・「芝が長すぎてパットがショートした」

これらの言葉に心当たりはありませんか？

一つでも当てはまったら、要注意かもしれません。

「このコースは合わない」の本当の意味

沼田さんは最終的に「このコースはオレに合わない！」と結論づけ、スコアの悪さをコースのせいにします。

しかし、同伴者はその心理を冷静に見抜いています。

言い訳とは結局のところ、その日の自分の調子の悪さや、技術の不足を認めたくない（何かのせいにしたい）という自己防衛に過ぎないのです。

言い訳をやめれば、ゴルフはもっと楽しくなる

「どんなコースでもスコアはよくないんじゃないか」という作中のツッコミにもある通り、コースのせいにしていても成長はありません。

大切なのは、調子の悪さを素直に受け入れ、今の技術でどう乗り切るかを考えることです。

言い訳をやめて自分自身と向き合うことで、スコアの壁を破れるだけでなく、同伴者からも「一緒に回って楽しいゴルファー」として尊敬されるはずです。