ゴールデンウィークに、静岡県菊川市にある「レストラン秋桜（コスモス）」が主催する「パラー料理フェスティバル」が開催されました。

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アマゾン川のあるブラジル・パラー州（州都はベレン）の料理が食べられるお祭りで、日系ブラジル人が多くやってきてポルトガル語が飛び交い、出店や屋台が並ぶ会場では陽気な音楽が流れ、パラー州で踊るカリンボと呼ばれるダンスのパフォーマンスがありました。

大きくカラフルなスカートを手でもって回転するダンスが素晴らしい。ブラジル先住民、アフリカ系移民、ポルトガル人の文化が融合しているそうで、底抜けに明るいリズムも特長です。



パラー州で踊るカリンボと呼ばれるダンス

ブラジル料理の中でも「アマゾン料理」というのは珍しい

ブラジル料理といえば肉肉しいシュハスコと、国民的豆料理フェイジョン／フェイジョアーダが有名ですが、コスモスでは後者は食べられるけど、シュハスコはなく、代わりにそこでしか食べられないアマゾン料理（パラー料理）があるのですよ。

日本ではいろんな国の異国飯が食べられますが、それにしてもブラジル料理の中でも肉肉しいシュハスコではなく、アマゾン料理というのは珍しいものです。

どんな料理があるかといえば、マニソバ、タカカ、バタパ パラエンセ、あとスイーツのパニーリャもありました。うーん、全部初耳です。異国飯が好きな方でもそうそう知らなそうで、“未知好き”はワクワクしますよね。

タカカは酸っぱくて痺れるクセのある味で、調べてみると、アマゾン地域を代表する伝統的なスープ。ジャンプーという薬草が痺れのもとで、慣れると現地の麻婆豆腐のような痺れがやみつきになりそうです。

そしてタカカには、ツクピーが使われています。ツクピーとは何かというと、アマゾンに自生するキャッサバの皮をむき、すりおろしてジュース化し、毒素を抜いて味付けをしたものです。

マニソバは、キャッサバの葉をすりつぶし煮込んで毒素をとった煮込み料理。牛肉の塩漬けやベーコン、ソーセージなども入っています。「説明できない味なのよ」と言われ食べてみると、なるほどなんとも説明できない味ですが、調理法と材料から「健康によさそうな味だな」と感じました。

バタパはクセのないクリーミーな味で、シチューのような料理。西アフリカのヨルバ人が奴隷貿易でブラジルにやってきて普及したそうで、アマゾンの素材を使ったアフリカルーツのアフロブラジル料理となっています。

オーナー自身が近くの農場でキャッサバを自家栽培

パモーニャはトウモロコシ素材のスイーツ。パモーニャ以外はキャッサバを使っていて、料理ごとに葉から根まで使い分けます。ブラジル料理にはファロッファという肉にかける“ふりかけ”のようなものがあり、これもまたキャッサバでつくられたもの。コスモスのファロッファは自家製という凝りようで、粒が粗く食べ応えがあります。

コスモスでは、そのキャッサバをどうやって調達しているかというと、以前は沖縄や鹿児島から取り寄せていたものの、鮮度が落ちるからという理由で、現在はオーナー自身が近くの農場で自家栽培しているそう。

キャッサバだけでなく、黄色い唐辛子「ビメンタ・デ・シェイロ」や、「マシシ」というイガイガしたウリ科の野菜なども栽培しているというから、本格的です。

日本では珍しいアマゾン料理が静岡で食べられるものだから、僕はその味と文化を求めて何度もコスモスに行ってます。一度じゃ全メニューを食べきれないですからね。

僕がお店に行く度に、北関東など遠方から食べに来たブラジル人グループと会います。川口浩探検隊のようにアマゾンに行くよりは、菊川のほうが超がつくほど近いですから。

お店にはパラー州の工芸品が置かれ、パラー方言紹介の紙も貼ってあり、パラー愛を感じます。

小学校卒業間近、親の都合でブラジルへ

この店を切り盛りしているのが、大川さんご夫妻。日系ブラジル人ではなく、日本人です。店主の大川保則さんは、ブラジルのアマゾンで人生の半分を過ごしたそう。

1944年に香川県で生まれた大川さんは、あと少しで小学校卒業という1956年、12歳のときに父親の都合でブラジルへ。タイミング的には新日本プロレスの神様、故アントニオ猪木さんと同じ時期です。

「欧米に行くならすごいなあとクラスメートに自慢できたけど……ブラジルのアマゾンですよ」

「神戸港からの船が出て、ロサンゼルスに停泊したけど外に出られなくて、ベネズエラのカラカス経由でベレンについたら真っ暗でなんも見えなくて、しかも日本人家族全員分の土地をブラジル側が用意してなかったんです」

当時の思い出をそう語る大川さん。

あまりに酷かった現地校での学校生活

大川さんの父親は、香川では地主として成功したそうですが、戦争の賠償金で日本はよくならないだろうと見立てたのと、日本では仕事をやり尽くしたという理由で、一家を連れてアマゾンの土地へ向かいました。

大川さん一家を含め、日本人に割り当てられたベレンのグアマ川沿いの土地は、開拓には全く不向きで、大潮のときには水位が上がり、土地は水浸しでダメになる。グアマ川では、船が通れば大波が来て、水上の小舟の向きを間違えば転覆し、下手すれば命を落とすような状況でした。

現地校に通っていた大川さんは、ブラジル人に「ジャポネス、日本に帰れ」「（サッカーのときには）ポストの前で立ってろ」とバカにされたそう。また、ベレンの日本人同士での揉め事もあったといいます。

あまりに学校生活が酷かったので、現地校には行かなくなり独学で勉強をし続けることに。ただ、家庭内には子供向けの本も娯楽もないような厳しい環境。日本人社会のあるサンパウロの日本語出版物が届きはじめるようになるのは、まだもう少し先のこと。

大川さんによると、「同じように日本から来た、お兄さん的な人が家に招いて日本語の勉強を教えてくれたんですよ」。こうした善意により、大川さんの日本語能力はアマゾンでも失われなかったのだ。

80年代の経済危機を機に、故郷の日本へ

大川さん一家が暮らした場所は、日本人移民にとってあまりにも過酷な土地だったのです。「『親父、なんでこんなところに連れてきたんだよ！』と相当反抗しましたよ」と大川さん。やりきれない日常の不満が爆発したこともあるといいます。

大川さん一家はそれでもなんとかその土地で生き抜くと、やがてその環境から抜け出す機会を得ます。

「ある日本人が島をもっていて、10家族くらいで集団移住したんですよ。私たちも一緒に行って、その後も移住して……3回目で暮らしがよくなったね。車が買えるようになったんですよ」

こうしてブラジルでの暮らしは徐々に改善し、順風満帆な生活を送るはずでした。しかし、ブラジルは80年代にハイパーインフレとなる経済危機に。ブラジルは治安が悪くなってしまったため、大川さんは現地で得た資産を売り、その資金で故郷の日本へ帰ったそう。

その後、大川さんは静岡県湖西市のスズキ工場を皮切りに、日本の各地を転々とし、日本のものづくりを支えるようになります。そこで日系ブラジル人の苦労を目の当たりにしたことで、彼ら彼女らを「食」で支えようと決意。菊川市にブラジル料理屋をオープンすると大好評になりました。ただし、このお店はコスモスではありません。

お祭りで大川さんが少し寂しそうだったわけ

その後、空き店舗を見つけ、パラー料理という日本では他に類を見ないお店「レストラン秋桜（コスモス）」を開き、日本中のブラジル人が訪れる場所になったのです。

ゴールデンウィークに行われた「パラー料理フェスティバル」には多くのブラジル人がいました。みなさん現地にいるような雰囲気を楽しみながら、大川さんに声をかけていました。でも私はそれを見ながら、大川さんが少し寂しそうに見えたんです。

そこで後日お店に行ったとき、「ひょっとしてお祭りに日本人が少なくて寂しかったのですか？」と聞いたら、大川さんは「そうなんだよ！」と言いながら嬉しそうな顔になりました。

「俺はブラジルでの生活が長いけど、10歳ちょっとまで日本にいたし、日本人なんだよね。だから（お祭りには）日本人にも来てほしいんだよ！」

僕も中国雲南省で人生の半分を過ごしたことがあるためか、大川さんに似た境遇を喜んでいただき、その後も晩酌をしながらたくさん語り合いました。

大川さんに、自身の数奇な人生を振り返ってみて、楽しいといえるのか聞いてみると、印象的な言葉が返ってきました。

「親父のおかげで多様な視点を持てるようになったのはよかったし、面白い。でも、楽しくはないなあ。自分の意思で海外に暮らすのか、未成年が自分の意思ではどうにもできない状況で海外にいるのか。ブラジルに向かう船内で、成人した青年は自分の意思で決めていったけど、私は何もわからないまま連れられた。そこはすごく違うと思うんですよ」

今後、海外にいる日本人と交流するとき、頭に入れておかねばいけないことかもしれない、と思わされました。

お店に行きたい人は、お早めに

大川さんは現在、高齢のために、キャッサバを自家栽培している農場まで車で行って農作業をする、ということができないそう。「1年分はキャッサバとかのストックはあるけどお店で出せるのはそれくらいかなあ」とのこと。

ご家族はいるのでお店は継続する可能性もあるけれど、そこはご家族の事情もあるので、今後どうなるかは不透明。もしお店に行きたい人は、お早めに。この記事が出てレストランが盛り上がり、お客さんがやってきて、そのお客さんが来てよかったなと思ってくれるといいなと願いを込めて。

写真撮影＝山谷剛史

（山谷 剛史）