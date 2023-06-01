三吉彩花、30歳の節目を迎え“ストロング”な決意披露 「何年か前は怖すぎて泣きながら挑戦したんですけど…」
俳優・モデルの三吉彩花が、7月1日より放送の「湖池屋ストロング」新テレビCM『濃いも旨いもストロング』篇に出演。やみつきスッパイシーな新商品「辛レモン」を食べながら、巨大な“レモン太鼓”を打ち鳴らす豪快さあふれる姿を映し出す。
【動画】豪快！巨大な“レモン太鼓”を打ち鳴らす三吉彩花
三吉は、日本のお祭りからインスピレーションを受け、和のテイストをモダンに取り入れたスタイリッシュな衣装で登場。撮影では、クールなたたずまいから一変、チャーミングで遊び心あふれる表情を披露した三吉に、現場のスタッフも思わず「かわいい！」と笑みをこぼした。
インタビューでは、「湖池屋ストロング」にちなみ最近起きた“ストロング”な出来事を質問。今年30歳の節目を迎える三吉は、自身のアートブックを海外で撮影し準備していると明かし、「内容ももちろんストロングですし、フォトグラファーさんなど協力してくださったスタッフチームもそうですし、どういうコンセプトを持ってアートブックを30歳という年に届けたいのかという自分の気持ち自体もストロングかなと思いますので、楽しみにしていただきたいです」と期待のコメントを寄せた。
さらに、「30代でこれだけは絶対にやりたい！」という“ストロング”な決意も披露。フリップで、「スカイダイビング」に挑戦したいと明かし、「そもそも高い場所があまり得意ではないのですが、何年か前にお仕事でバンジージャンプをさせていただいた時に本当に怖すぎて泣きながら飛んだという酸っぱい思い出があります。30代は自分にとっても新しい人生の始まりで、鳥のように羽ばたいていきたいという思いがあるので、スカイダイビングはもはや高すぎて高いところが怖いと言っていられない、むしろその先にあるすごく楽しい、感じたことのない感覚を味わえるのではないかと思い挑戦してみたいです」と酸っぱい思い出を明かしつつ、スカイダイビングへの意欲を示した。
撮影後にはスタッフから、スナック菓子で作った特製ブーケをサプライズでプレゼントされた三吉。珍しい贈り物に「なにこれ、めっちゃかわいい〜！」と目を輝かせ、最後まで和やかな雰囲気の中クランクアップを迎えた。
【インタビュー】
――CM撮影の感想と見どころをお聞かせください。
今回はとにかく、弾けて、刺激的で爽快感のあるおいしさというのを皆様にお届けしていきたいです。皆様がCMをご覧になりながら、一緒にテンションが上がるようなCMになっていると思います。ぜひ楽しみにしていただきたいです。今回は今までとは違うことに挑戦したので、メイキングも見ていただきたいくらい面白い撮影でした。
――リニューアルした「湖池屋ストロング」を召し上がった感想をお聞かせください。
本当に文字通り、Theストロングといった印象でした。（「辛レモン」は）旨みやレモンの酸っぱさ、最後にガツンとくる唐辛子の刺激的な味が、本当に自分が疲れているときやストレスを発散したい時に必ず食べたくなるような味で、パンチの効いた“ストロングといえば“という味でおいしかったです。（「サワークリームオニオン」については）どの味もすごく好きですが、他の味を試してみても、また絶対にサワークリームオニオンを食べたくなる、戻ってくる感覚が個人的にはあります。やめられない、やみつきになる味付けなのが魅力です。揺るがない大人気な豪快のりも、今回も味付け量3倍のまま味が凝縮されていておいしかったです。3つの味はそれぞれのカラーが本当に違って、召し上がっていただいたときの爽快感や甘さなどの感じ方もそれぞれ違うのかなと思って、そういった部分もぜひ楽しんでいただきたいです。
――パッケージもかなり変更しましたが、どのような印象ですか。
以前は結構スタイリッシュなパッケージだったと思いますが、今回はまさに自分が感じる味はこれだなと思うくらい体現されていて、ついつい並んでいても手に取りたくなるようなパッケージがすごく魅力的だと思います。
――新フレーバーの「辛レモン」を食べるならこんな時！という理想のシチュエーションを教えてください。
めちゃめちゃ怖いホラー映画か、自分も爽快になれるアクション映画を見ながら、2袋くらいは食べたいですね、無心で。映画館に行っても一緒に食事などを頼むのですが、結局テレビや映画を観ながら食べていると無心になって、気づいたらなくなっていることがよくあります。家でもテレビを観ながら、1本分だったら…2〜3袋くらいは食べたいかなと思います。
――「湖池屋ストロング」にちなんで、三吉さんの周りで最近起きた“ストロング”な出来事を教えてください。
最近、自分のアートブックを海外で撮影してきたことがだいぶストロングでしたね。内容ももちろんストロングですし、フォトグラファーさんなど協力してくださったスタッフチームもそうですし、どういうコンセプトを持ってアートブックを30歳という年に届けたいのかという自分の気持ち自体もストロングかなと思いますので、楽しみにしていただきたいです。
――今年30歳の節目を迎えられた三吉さんが「30代でこれだけは絶対にやりたい！」という“ストロング”な決意、目標はありますか。
「スカイダイビング」です。そもそも高い場所があまり得意ではないのですが、何年か前にお仕事でバンジージャンプをさせていただいた時に本当に怖すぎて泣きながら飛んだという酸っぱい思い出があります。30代は自分にとっても新しい人生の始まりで、鳥のように羽ばたいていきたいという思いがあるので、スカイダイビングはもはや高すぎて高いところが怖いと言っていられない、むしろその先にあるすごく楽しい、感じたことのない感覚を味わえるのではないかと思い挑戦してみたいです。
――「湖池屋ストロング」の魅力を一言で表すなら？キャッチコピーをお願いします！
「食べたらわかる」です！説明させてほしいのですが…パッケージやすでにあるキャッチコピーでもすごくストロングだということは皆様にもすごく伝わっていると思います。ただ、自分が食べた後に感じる感覚、内側からみなぎってくるものや、これを食べたことによる爽快感、生き生きと力が湧いてくるような感覚を体験していただけたらいいな、皆様に1度食べて魅力にはまっていただきたい、という意味合いで「食べたらわかる」にしました。
【動画】豪快！巨大な“レモン太鼓”を打ち鳴らす三吉彩花
三吉は、日本のお祭りからインスピレーションを受け、和のテイストをモダンに取り入れたスタイリッシュな衣装で登場。撮影では、クールなたたずまいから一変、チャーミングで遊び心あふれる表情を披露した三吉に、現場のスタッフも思わず「かわいい！」と笑みをこぼした。
さらに、「30代でこれだけは絶対にやりたい！」という“ストロング”な決意も披露。フリップで、「スカイダイビング」に挑戦したいと明かし、「そもそも高い場所があまり得意ではないのですが、何年か前にお仕事でバンジージャンプをさせていただいた時に本当に怖すぎて泣きながら飛んだという酸っぱい思い出があります。30代は自分にとっても新しい人生の始まりで、鳥のように羽ばたいていきたいという思いがあるので、スカイダイビングはもはや高すぎて高いところが怖いと言っていられない、むしろその先にあるすごく楽しい、感じたことのない感覚を味わえるのではないかと思い挑戦してみたいです」と酸っぱい思い出を明かしつつ、スカイダイビングへの意欲を示した。
撮影後にはスタッフから、スナック菓子で作った特製ブーケをサプライズでプレゼントされた三吉。珍しい贈り物に「なにこれ、めっちゃかわいい〜！」と目を輝かせ、最後まで和やかな雰囲気の中クランクアップを迎えた。
【インタビュー】
――CM撮影の感想と見どころをお聞かせください。
今回はとにかく、弾けて、刺激的で爽快感のあるおいしさというのを皆様にお届けしていきたいです。皆様がCMをご覧になりながら、一緒にテンションが上がるようなCMになっていると思います。ぜひ楽しみにしていただきたいです。今回は今までとは違うことに挑戦したので、メイキングも見ていただきたいくらい面白い撮影でした。
――リニューアルした「湖池屋ストロング」を召し上がった感想をお聞かせください。
本当に文字通り、Theストロングといった印象でした。（「辛レモン」は）旨みやレモンの酸っぱさ、最後にガツンとくる唐辛子の刺激的な味が、本当に自分が疲れているときやストレスを発散したい時に必ず食べたくなるような味で、パンチの効いた“ストロングといえば“という味でおいしかったです。（「サワークリームオニオン」については）どの味もすごく好きですが、他の味を試してみても、また絶対にサワークリームオニオンを食べたくなる、戻ってくる感覚が個人的にはあります。やめられない、やみつきになる味付けなのが魅力です。揺るがない大人気な豪快のりも、今回も味付け量3倍のまま味が凝縮されていておいしかったです。3つの味はそれぞれのカラーが本当に違って、召し上がっていただいたときの爽快感や甘さなどの感じ方もそれぞれ違うのかなと思って、そういった部分もぜひ楽しんでいただきたいです。
――パッケージもかなり変更しましたが、どのような印象ですか。
以前は結構スタイリッシュなパッケージだったと思いますが、今回はまさに自分が感じる味はこれだなと思うくらい体現されていて、ついつい並んでいても手に取りたくなるようなパッケージがすごく魅力的だと思います。
――新フレーバーの「辛レモン」を食べるならこんな時！という理想のシチュエーションを教えてください。
めちゃめちゃ怖いホラー映画か、自分も爽快になれるアクション映画を見ながら、2袋くらいは食べたいですね、無心で。映画館に行っても一緒に食事などを頼むのですが、結局テレビや映画を観ながら食べていると無心になって、気づいたらなくなっていることがよくあります。家でもテレビを観ながら、1本分だったら…2〜3袋くらいは食べたいかなと思います。
――「湖池屋ストロング」にちなんで、三吉さんの周りで最近起きた“ストロング”な出来事を教えてください。
最近、自分のアートブックを海外で撮影してきたことがだいぶストロングでしたね。内容ももちろんストロングですし、フォトグラファーさんなど協力してくださったスタッフチームもそうですし、どういうコンセプトを持ってアートブックを30歳という年に届けたいのかという自分の気持ち自体もストロングかなと思いますので、楽しみにしていただきたいです。
――今年30歳の節目を迎えられた三吉さんが「30代でこれだけは絶対にやりたい！」という“ストロング”な決意、目標はありますか。
「スカイダイビング」です。そもそも高い場所があまり得意ではないのですが、何年か前にお仕事でバンジージャンプをさせていただいた時に本当に怖すぎて泣きながら飛んだという酸っぱい思い出があります。30代は自分にとっても新しい人生の始まりで、鳥のように羽ばたいていきたいという思いがあるので、スカイダイビングはもはや高すぎて高いところが怖いと言っていられない、むしろその先にあるすごく楽しい、感じたことのない感覚を味わえるのではないかと思い挑戦してみたいです。
――「湖池屋ストロング」の魅力を一言で表すなら？キャッチコピーをお願いします！
「食べたらわかる」です！説明させてほしいのですが…パッケージやすでにあるキャッチコピーでもすごくストロングだということは皆様にもすごく伝わっていると思います。ただ、自分が食べた後に感じる感覚、内側からみなぎってくるものや、これを食べたことによる爽快感、生き生きと力が湧いてくるような感覚を体験していただけたらいいな、皆様に1度食べて魅力にはまっていただきたい、という意味合いで「食べたらわかる」にしました。