6月27日・28日の2日間、大阪南港ATCホールで関西最大級の馬の祭典「第6回 OSAKAホースフェア」が開催される。28日に行われるスペシャルトークショーでは、モデルでタレントで俳優のトラウデン直美と、馬場馬術日本代表の岩粼（郄田）茉莉亜が乗馬の魅力や馬との絆について語る。

「OSAKAホースフェア」は、馬の魅力を広く発信するとともに、引退馬保護活動を推進し、「人馬共生社会」の実現を目指すイベント。6回目を迎える今回は、パリ五輪総合馬術団体銅メダリストの戸本一真、2026年に調教師へ転身した元JRA騎手の和田竜二、元JRA調教師の角居勝彦ら、馬術界・競馬界から豪華ゲストが登壇する。

引退馬支援のための募金活動も行われる

トラウデンは日頃から乗馬を愛好し、愛馬への思いも発信していることで知られる。今回は親友であり、馬術の先生でもある岩粼とともに登壇し、馬をよく知る2人ならではの視点でトークを展開する予定だ。

会場ではホースショーや乗馬体験、馬雑貨マルシェ、馬のブックフェアなど多彩なコンテンツを用意。引退馬支援のための募金活動も行われ、乗馬未経験者でも楽しめる“馬づくしの2日間”となる。

イベントは6月27日、28日の2日間、大阪市住之江区のアジア太平洋トレードセンター（ATC） O’s南B2F Cホールで開催。入場料は当日券800円、前売券600円で、小学生以下は無料となっている。