もう鍋はいらない！洗い物最小限で完成する「容器で完結」パスタアレンジ術
YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう鍋で茹でない。容器のまま食べるレンチンパスタ6選【洗い物最小限】」と題した動画を公開しました。鍋を使わず、耐熱容器ひとつで調理から実食まで完結する画期的なパスタレシピを6種類紹介しています。
動画では、太さ1.5mmでゆで時間5分のパスタを使用し、「記載茹で時間＋3分が目安」という基本ルールの下、トマトクリーム、納豆、焼肉ミートなど、多彩なアレンジが展開されます。
最初に紹介された「節約トマトクリーム」では、半分に折ったパスタと水、コンソメ、ケチャップ、カットしたハムを容器に入れ、ラップをせずに電子レンジで加熱します。その後、牛乳とチーズを加えてさらに加熱し、よく混ぜ合わせることで、トマト缶不要でも濃厚な味わいに仕上がるとのことです。
また、「納豆パスタ」では、加熱後の熱いうちに生卵を加え、麺によく絡めるのがポイントです。タレを混ぜた納豆をたっぷりと乗せ、「納豆ご飯より旨い！」と太鼓判を押しています。
洗い物が最小限で済むうえ、火を使わないため調理の負担も軽減されます。忙しい日のランチや夕食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・パスタ（1.5mm・茹で時間5分のもの） 100g
・水 250ml
・コンソメ 小さじ1
・ケチャップ 大さじ3
・ハム 1枚
・牛乳 100ml
・スライスチーズ 1枚
・粉チーズ 適量
・パセリ 適量
［作り方］
1. 耐熱容器にパスタを半分に折って入れ、水、コンソメ、ケチャップを加える。
2. ハムをハサミでカットしながら入れ、調味料を軽く溶かす。
3. ラップをせずに電子レンジで加熱する（500Wで9分40秒、600Wで8分）。
4. 加熱後、煮汁が全体に馴染むまでよく混ぜ合わせる。
5. 牛乳を入れ、スライスチーズをちぎりながら加える。
6. 再度電子レンジで加熱する（500Wで1分50秒、600Wで1分半）。
7. チーズが溶けるまでよく混ぜ合わせる。
8. 仕上げにお好みで粉チーズとパセリをトッピングして完成。
動画では、太さ1.5mmでゆで時間5分のパスタを使用し、「記載茹で時間＋3分が目安」という基本ルールの下、トマトクリーム、納豆、焼肉ミートなど、多彩なアレンジが展開されます。
最初に紹介された「節約トマトクリーム」では、半分に折ったパスタと水、コンソメ、ケチャップ、カットしたハムを容器に入れ、ラップをせずに電子レンジで加熱します。その後、牛乳とチーズを加えてさらに加熱し、よく混ぜ合わせることで、トマト缶不要でも濃厚な味わいに仕上がるとのことです。
また、「納豆パスタ」では、加熱後の熱いうちに生卵を加え、麺によく絡めるのがポイントです。タレを混ぜた納豆をたっぷりと乗せ、「納豆ご飯より旨い！」と太鼓判を押しています。
洗い物が最小限で済むうえ、火を使わないため調理の負担も軽減されます。忙しい日のランチや夕食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・パスタ（1.5mm・茹で時間5分のもの） 100g
・水 250ml
・コンソメ 小さじ1
・ケチャップ 大さじ3
・ハム 1枚
・牛乳 100ml
・スライスチーズ 1枚
・粉チーズ 適量
・パセリ 適量
［作り方］
1. 耐熱容器にパスタを半分に折って入れ、水、コンソメ、ケチャップを加える。
2. ハムをハサミでカットしながら入れ、調味料を軽く溶かす。
3. ラップをせずに電子レンジで加熱する（500Wで9分40秒、600Wで8分）。
4. 加熱後、煮汁が全体に馴染むまでよく混ぜ合わせる。
5. 牛乳を入れ、スライスチーズをちぎりながら加える。
6. 再度電子レンジで加熱する（500Wで1分50秒、600Wで1分半）。
7. チーズが溶けるまでよく混ぜ合わせる。
8. 仕上げにお好みで粉チーズとパセリをトッピングして完成。
YouTubeの動画内容
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