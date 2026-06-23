暑い夏に「さっぱり旨い！」鍋不要で完成する冷え冷えの「無限きゅうり素麺」
料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「素麺はもう茹でない！レンジ2分・混ぜるだけの『無限きゅうり素麺』」と題した動画を公開しました。鍋を使わず電子レンジだけで完結する、暑い季節にぴったりの超簡単レシピを紹介しています。
このレシピの最大の魅力は、火や包丁を一切使わない手軽さです。耐熱容器に熱湯と素麺を入れ、電子レンジで2分ほど加熱するだけで麺の準備が完了します。お湯に入れる際、「広げるようにするとくっつき防止になる」と、美味しく仕上げるためのちょっとしたコツも紹介されました。
加熱した素麺を水ですすぎ、同じ容器にスライサーできゅうりをすり下ろして加えることで、洗い物を極力減らしています。味付けに使う調味料は、味噌、すりごま、めんつゆ、砂糖の4つのみ。塩揉み不要のきゅうりも「味噌と混ぜることで程よくしんなりする」と説明し、手際よく調理を進めていきます。
冷水を注ぎ、氷を浮かべればあっという間に完成。実食ではきゅうりと絡んだ麺を一口すすり、「さっぱり旨い！最高」と絶賛しました。動画の終盤では、2束茹でる方法や、ツナの水煮缶を加えてボリュームアップする裏ワザも披露されています。
安くて簡単で旨い、三拍子揃ったお手軽レシピ。忙しい日のランチや、火を使いたくない夏の献立に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（1人分）
・素麺 1束
・熱湯 300ml（ポットのお湯などでOK）
・きゅうり 1/2本
・味噌 大さじ1
・すりごま 大さじ1
・めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ2
・砂糖 小さじ1
・水 200ml
・氷 適量
・ツナ水煮缶 1缶（お好みで）
［作り方］
1. 耐熱容器に熱湯300mlを入れ、素麺1束を広げるようにして浸す。
2. ラップをせずに、電子レンジ（500Wで2分半、または600Wで2分）で加熱する。
3. 加熱後、水でしっかりと麺をすすぎ、容器の端に寄せる。
4. 空いたスペースに、スライサーできゅうり1/2本をすり下ろして入れる。
5. 味噌、すりごま、めんつゆ、砂糖を加え、きゅうりとよく混ぜ合わせる。
6. 水200mlを注ぎ、全体をしっかりと混ぜ合わせる。
7. 氷を適量加え、全体を冷やす。ボリュームを出したい場合は、ここでツナ水煮缶をトッピングして完成。
このレシピの最大の魅力は、火や包丁を一切使わない手軽さです。耐熱容器に熱湯と素麺を入れ、電子レンジで2分ほど加熱するだけで麺の準備が完了します。お湯に入れる際、「広げるようにするとくっつき防止になる」と、美味しく仕上げるためのちょっとしたコツも紹介されました。
加熱した素麺を水ですすぎ、同じ容器にスライサーできゅうりをすり下ろして加えることで、洗い物を極力減らしています。味付けに使う調味料は、味噌、すりごま、めんつゆ、砂糖の4つのみ。塩揉み不要のきゅうりも「味噌と混ぜることで程よくしんなりする」と説明し、手際よく調理を進めていきます。
冷水を注ぎ、氷を浮かべればあっという間に完成。実食ではきゅうりと絡んだ麺を一口すすり、「さっぱり旨い！最高」と絶賛しました。動画の終盤では、2束茹でる方法や、ツナの水煮缶を加えてボリュームアップする裏ワザも披露されています。
安くて簡単で旨い、三拍子揃ったお手軽レシピ。忙しい日のランチや、火を使いたくない夏の献立に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（1人分）
・素麺 1束
・熱湯 300ml（ポットのお湯などでOK）
・きゅうり 1/2本
・味噌 大さじ1
・すりごま 大さじ1
・めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ2
・砂糖 小さじ1
・水 200ml
・氷 適量
・ツナ水煮缶 1缶（お好みで）
［作り方］
1. 耐熱容器に熱湯300mlを入れ、素麺1束を広げるようにして浸す。
2. ラップをせずに、電子レンジ（500Wで2分半、または600Wで2分）で加熱する。
3. 加熱後、水でしっかりと麺をすすぎ、容器の端に寄せる。
4. 空いたスペースに、スライサーできゅうり1/2本をすり下ろして入れる。
5. 味噌、すりごま、めんつゆ、砂糖を加え、きゅうりとよく混ぜ合わせる。
6. 水200mlを注ぎ、全体をしっかりと混ぜ合わせる。
7. 氷を適量加え、全体を冷やす。ボリュームを出したい場合は、ここでツナ水煮缶をトッピングして完成。
YouTubeの動画内容
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