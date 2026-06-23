俳優の竹内涼真（33）がタンクトップ姿を公開し、「脱いじゃったか〜」「かっこよすぎー！ 」などの声が寄せられている。

【映像】竹内涼真のタトゥーチラ見え姿やタンクトップ姿

Instagramで、家族と旅行中の様子やオフショットを公開している竹内。2025年12月の更新では、腰のタトゥーがチラ見えするNetflix映画「テンダンス10DANCE」でのオフショットを披露し、「色気ありすぎだよ」「すごいsexyな肉体美、いつ見てもカッコいい」などの反響が寄せられていた。

W杯勝利後のタンクトップ姿に反響

そんな竹内は「FIFAワールドカップ2026」の日本テレビ系スペシャルナビゲーターに就任。日本が勝利したチュニジア戦では現地からの生中継で出演した。試合後に更新したInstagramでは、「素晴らしい試合に立ち会うことができて幸せでした。日本代表選手 監督 スタッフの皆様 次戦も勝利できるよう、僕らサポーターは全力で応援します。最高の景色を見に行くために、僕らは信じて応援する」とつづり、メキシコでのオフショットを公開。興奮冷めやらずユニホームを脱ぎ、タンクトップ姿も披露している。この投稿に、佐藤栞里やハリセンボンの近藤春菜、チョコレートプラネットの長田庄平らが「いいね！」をつけたほか、ファンからは「最高です！全力で応援します」「脱いじゃったか〜」「勝利おめでとう！やりましたね」「かっこよすぎー！」など、様々な声が寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）