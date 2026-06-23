意外と知らない新生児の「検査ラッシュ」再検査と言われても親が慌てないために知っておくべきこと

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「【助産師が解説】え、うちの子だけ？新生児の再検査って何？」を公開した。動画では、新生児に行われる各種検査の目的と、再検査と言われた際の心構えについて解説している。



出産後、退院を待つ赤ちゃんには細かな検査が待ち受けている。HISAKOさんは「再検査とかっていう言葉が出てくると、もう心臓止まる思いになるよね」と親の不安に寄り添いつつ、「日本の赤ちゃんの新生児の検査って実はめちゃめちゃ細かくやる」と制度の充実度を説明した。



最初に挙げたのは「黄疸の検査」。胎児期に酸素を運んでいた大量の赤血球が、出生後の肺呼吸の開始によって不要になり、壊される際に出る「ビリルビン」という黄色い色素が原因だと解説。ビリルビンの数値が高い場合は「光線療法」で排泄を促すといい、これは「予防的なケアぐらいの感覚」であると語った。



続いて、脳波で音への反応を調べる「聴覚の検査（ABR）」を紹介。出産時に羊水が耳に溜まっていると「リファー（再検査）」と判定されやすいと指摘する。自身の第9子も再検査になったものの、その後の精密検査で問題がなかったという実体験を明かした。



さらに、足の裏から少量の血液を採取する「先天性代謝異常検査」に言及。消化吸収の過程で生じた不要な物質が体に溜まる病気を早期発見するものだが、新生児は代謝が不安定なため再検査の通知が出やすいと説明。「うち12人いるうちの3人が再検査になりました」と具体的な事例を提示した。



最後にHISAKOさんは、「今の医療はとにかく日本は慎重すぎるぐらい慎重」と指摘。「再検査になったからといって病気確定っていうことではない」と述べ、早期発見とケアに繋がる手厚い検査システムを前向きに捉える視点を提示して締めくくった。