4発快勝の日本代表に英記者も「感銘を受けた」と賛辞、「滅多に見られない」と称えられた姿勢は…
北中米W杯グループF第2節でチュニジア代表を4-0で粉砕した日本代表に対し、英『スカイスポーツ』のサッカー記者も「感銘を受けた」と賛辞を贈っている。
現地時間20日に行われた日本vsチュニジア。前半4分にMF鎌田大地の巧みなヒールショットで試合を動かした日本はゴールラッシュを披露する。31分にFW上田綺世、後半24分にMF伊東純也が決めると、38分には上田がこの日2点目を記録し、4-0の大勝を収めた。
W杯での大勝劇に『スカイスポーツ』のサッカー記者ローラ・ハンター氏も「W杯において、日本が見せているような、あらゆる面で自信に満ちたパフォーマンスは滅多に見られないだろう。彼らは驚くほど成熟したプレーで試合をコントロールしている。この日本代表はバランスと組織力が素晴らしい。これまでの2試合を観戦したが、どちらも感銘を受けた。注目すべきチームだ」と語っている。
また、英『BBC』のスポーツジャーナリストであるアダム・ミリングトン氏は「日本は終始一段上のプレーを見せた。動きが鈍く、攻撃をすべて容易に封じ込められたチュニジアに脅かされることは一度もなかった」と日本の快勝を伝えた。
第2節終了時点で2位につける日本は、現地時間25日の第3節でスウェーデン代表と対戦する。
現地時間20日に行われた日本vsチュニジア。前半4分にMF鎌田大地の巧みなヒールショットで試合を動かした日本はゴールラッシュを披露する。31分にFW上田綺世、後半24分にMF伊東純也が決めると、38分には上田がこの日2点目を記録し、4-0の大勝を収めた。
また、英『BBC』のスポーツジャーナリストであるアダム・ミリングトン氏は「日本は終始一段上のプレーを見せた。動きが鈍く、攻撃をすべて容易に封じ込められたチュニジアに脅かされることは一度もなかった」と日本の快勝を伝えた。
第2節終了時点で2位につける日本は、現地時間25日の第3節でスウェーデン代表と対戦する。