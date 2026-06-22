仁村紗和、父親＆愛犬とのプライベートショット公開「雰囲気が似てる」「わんちゃんと同じ表情してて癒される」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】女優の仁村紗和が、6月22日までに自身のInstagramストーリーズを更新。父との親子ショットを公開した。
【写真】31歳実力派女優「顎髭がカッコいい」父親との2ショット
仁村は「おとんの犬T」と記し、中央に犬2匹がプリントされたTシャツを着用した父との写真を投稿。黒のTシャツにキャップとサングラスを合わせたカジュアルなスタイルの仁村が、犬を抱っこした父と並んで笑顔を見せる仲睦まじい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「仲の良さが伝わってくる」「わんちゃんと同じ表情してて癒される」「平和な空気が最高」「親子の距離感がちょうどよくて憧れる」「お父様の顎髭がカッコいい」「雰囲気が似てる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳実力派女優「顎髭がカッコいい」父親との2ショット
◆仁村紗和、父との親子ショット披露
仁村は「おとんの犬T」と記し、中央に犬2匹がプリントされたTシャツを着用した父との写真を投稿。黒のTシャツにキャップとサングラスを合わせたカジュアルなスタイルの仁村が、犬を抱っこした父と並んで笑顔を見せる仲睦まじい姿が収められている。
◆仁村紗和の投稿に「雰囲気が似てる」の声
この投稿に、ファンからは「仲の良さが伝わってくる」「わんちゃんと同じ表情してて癒される」「平和な空気が最高」「親子の距離感がちょうどよくて憧れる」「お父様の顎髭がカッコいい」「雰囲気が似てる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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