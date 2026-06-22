22日の日経平均株価は前週末比1103.90円（1.55％）高の7万2353.96円と8日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は789、値下がりは725、変わらずは42。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を245.38円押し上げ。次いでフジクラ <5803>が201.13円、イビデン <4062>が125.04円、ＳＢＧ <9984>が107.00円、アドテスト <6857>が103.78円と続いた。



マイナス寄与度は126.31円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、太陽誘電 <6976>が59.17円、ＫＤＤＩ <9433>が34.59円、トヨタ <7203>が5.87円、セブン＆アイ <3382>が5.78円と並んだ。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、電気機器、銀行業が続いた。値下がり上位には不動産業、鉱業、パルプ・紙が並んだ。



株探ニュース