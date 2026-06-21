実業家のマイキー佐野氏が明かす！TikTok禁止撤回を動かした「1600万ドルの献金」の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アメリカの選挙は、今や「票」だけで動いていない。その裏側では、想像を絶する規模の資金が静かに、しかし確実に政治の方向性を書き換えている。



実業家のマイキー佐野氏は今回の動画で、アメリカの中間選挙をめぐる資金の流れを取り上げ、超富裕層やテック系投資家がいかに政治に深く介入しているかを解説した。



今回の中間選挙に向けた政治広告費は過去最高を更新し、1兆円を優に超える規模に達しているという。しかもその大半が特定の陣営へ集中している実態があり、国民の間では「国の方針が一部の富裕層の金で買われている」という不満が膨れ上がっている。テック大手への反発が強まる背景には、政治的な方向性が彼らに有利に動いているという根深い不信感がある。



とりわけ佐野氏が注目するのが、TikTokを運営する中国企業の大株主でもある米国の著名投資家の動きだ。トランプ大統領はかつてTikTokを安全保障上の脅威だとして国内での禁止を訴えていたが、この投資家が多額の献金を政治団体に行ったタイミングで、態度を一変させた経緯があるという。金と政策がいかに直結しているかを示す、象徴的な事例として語られる。



こうした動きは国政レベルにとどまらない。カリフォルニア州では超富裕層を対象とした資産課税の提案が住民投票にかけられる見通しだが、Googleの元トップを含む大物経営者たちが数千万ドル規模の資金を投じて反対運動を展開している。課税が実現すれば富裕層が他州へ流出し、州の税収が大幅に落ち込む可能性が指摘されている。



佐野氏が最後に指摘するのは、富裕層の税収が一般市民のインフラや社会保障を支えているという現実だ。富裕層が街を去れば、最終的に増税を迫られるのは一般市民であり、「黙っていた方がいい」という逆説的な見方も示される。アメリカ政治の水面下でうごめく「見えない権力」の実態は、思いのほか私たちの生活と地続きかもしれない。