セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 シリコンポーチを紹介します☆

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 シリコンポーチ

登場時期：2026年7月3日より順次

サイズ：全長約7×3×5cm

種類：全7種（ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシー、ブルズアイ、レックス、エイリアン、スリンキー・ドッグ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、ディズニー＆ピクサー作品『トイ・ストーリー』デザインのシリコンポーチが登場！

小物類を入れるのにちょうど良いサイズ感で、バッグなどに付けて持ち歩くこともできるカラビナ付きなのもうれしいポイントです。

デザインは全7種類がラインナップされています☆

ウッディ

おもちゃたちのリーダー的存在である「ウッディ」デザイン。

「ウッディ」のコスチュームとお揃いの黄色を基調としています。

バズ・ライトイヤー

「ウッディ」の相棒「バズ・ライトイヤー」のポーチも登場。

水色に「バズ・ライトイヤー」のアートが映え、さらにキリッとした表情がカッコイイ！

ジェシー

元気いっぱいのカウガール人形「ジェシー」

「ジェシー」はトレードマークでもある大きな帽子をかぶってにっこり☆

ブルズアイ

「ウッディ」の愛馬「ブルズアイ」のポーチは淡い黄色で。

耳をピンと立ててご機嫌な表情です。

レックス

ティラノザウルスのプラスティック製のおもちゃ「レックス」のポーチ。

ポーチは「レックス」と同じグリーンで統一感があります。

エイリアン

三つ目がかわいい「エイリアン」もラインナップ。

今にも「エイリアン」の愉快な声が聞こえてきそう！

スリンキー・ドッグ

ダックスフントのような犬のおもちゃ「スリンキー・ドッグ」デザイン。

「スリンキー・ドッグ」のチャームポイントでもある垂れた耳が愛らしさ満点です☆

ビビッドなカラーとキャラクターの組み合わせがおしゃれな『トイ・ストーリー』のプライズ。

セガプライズ の『トイ・ストーリー』 シリコンポーチは、2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

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