【娘やめてもいいですか？】「お母さんと距離を…！」追い詰められていた娘＜第17話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第17話 俺のせいで苦しめてしまった【実父の気持ち】
【編集部コメント】
アイさん……お父さんには言いたいことが言えてよかったです。そう、アイさんはお母さんとの関係にずっと悩んでいました。悩んで悩んで、ふと「お母さんがいなくなったら楽になるのかな」とよぎってしまったのです。そんな風にしか思えない関係はもうダメだ。そう思い、距離を取る決意をしたのでした。けれど自分だけでは距離を取り続ける自信がなかったアイさんは、お父さんを頼ります。今まで放っておいた自覚があるなら、頼みますよ！ お父さん！！！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第17話 俺のせいで苦しめてしまった【実父の気持ち】
【編集部コメント】
アイさん……お父さんには言いたいことが言えてよかったです。そう、アイさんはお母さんとの関係にずっと悩んでいました。悩んで悩んで、ふと「お母さんがいなくなったら楽になるのかな」とよぎってしまったのです。そんな風にしか思えない関係はもうダメだ。そう思い、距離を取る決意をしたのでした。けれど自分だけでは距離を取り続ける自信がなかったアイさんは、お父さんを頼ります。今まで放っておいた自覚があるなら、頼みますよ！ お父さん！！！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙