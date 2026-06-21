【娘やめてもいいですか？】「お母さんと距離を…！」追い詰められていた娘＜第17話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？　毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。

第17話　俺のせいで苦しめてしまった【実父の気持ち】



【編集部コメント】

アイさん……お父さんには言いたいことが言えてよかったです。そう、アイさんはお母さんとの関係にずっと悩んでいました。悩んで悩んで、ふと「お母さんがいなくなったら楽になるのかな」とよぎってしまったのです。そんな風にしか思えない関係はもうダメだ。そう思い、距離を取る決意をしたのでした。けれど自分だけでは距離を取り続ける自信がなかったアイさんは、お父さんを頼ります。今まで放っておいた自覚があるなら、頼みますよ！　お父さん！！！

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙