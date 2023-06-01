「本当にマズい」もはや日本戦は“神頼み”？　チュニジア識者が敗退危機の母国代表を酷評「日本は全てのレベルが違う」【W杯】

ルナール監督を招聘し、大会期間中の立て直しを図っているチュニジア(C)Getty Images

グループでの生き残りをできるかどうか――。チュニジア代表にとって現地時間6月20日に行われる日本代表との一戦は、まさに運命の大一番となる。

精鋭揃いの北アフリカの雄だが、今大会はまさに激動の日々を送っている。去る6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でスウェーデン代表と対戦したチュニジアは1-5と完敗。試合後には、今年1月に招聘したばかりだったサブリ・ラムーシ監督を更迭する異例の決断を下した。

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直後にW杯での指揮経験も豊富なエルヴェ・ルナール新監督を招き、即自的な立て直しを図ったチュニジアだが、彼らの中に生じる“混乱”は想像に難くない。

もはや絶望的という現状から国内では、負ければグループ敗退が決まる日本戦に向けた期待感もどこか希薄だ。国内のありとあらゆる情報を発信しているラジオ局『Diwan FM』のジャーナリストでもあるタウフィク・ディディ氏は、第2戦に向けた分析を展開する中で、辛辣な意見をぶつけている。

「日本はまるで戦場に向かう兵隊のように緊張感を持っている。私は、知り合いの元選手から『これはもう全くの別世界だ』と言われた。あまりに違いすぎる。正直言って、チームはとにかく走るしかない。それ以外のことは、もはや神に任せるしかない」

立ちふさがるサムライとの“歴然の差”を嘆くディディ氏は、「日本は組織としての準備とメンタリティからしてワールドカップに挑む本気度が違う」と力説。日本への敬意を示しつつ、母国の精鋭たちに発破をかけた。