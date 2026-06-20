不気味なおもちゃで願いを叶えてしまった青年の恐ろしい行く末を描き、全米で異例の大ヒット。『オブセッション 災愛』（７月17日(金)公開）より衝撃の本編映像が解禁された。

ブラムハウス・プロダクションズ製作、ホラーの新鋭カリー・バーカー監督が手掛ける本作。内向的な青年のベアは、バイト仲間のニッキーに恋をしているが、なかなか想いを伝えられずにいる。彼女と距離を縮めたい一心で手を出したのは、願いを叶えるまじないのおもちゃ“ワン・ウィッシュ・ウィロー”。「ニッキーが世界中の誰よりも自分を愛してくれますように」――叶うはずもない願い事だったが、その瞬間からニッキーの態度は一変するのだった。

願いが叶って恋人同士になったベアとニッキー。映像は、そんな二人の“戦慄”のラブラブ生活を切り取っている。ベアに日々惜しみなく愛を注ぐニッキーだが、その愛情は常軌を逸した執着へと変わり始めていた。シャワーを浴びるニッキーに「今夜は男だけで飲みに行く」と告げたベア。すると空気が張り詰め、ニッキーは「私も行く」と強引な提案。彼女を怒らせないように穏便に断ろうとするベアだが、ニッキーはおぞましい叫び声を上げ……。願い事、叶いすぎちゃったみたい。

『オブセッション 災愛』

７月17日(金)TOHO シネマズ 日比谷ほか全国公開

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