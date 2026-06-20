【W杯2026】文化放送では、″日本戦全試合″をラジオ実況生中継。元日本代表の福田正博さん、村上信五さんらが出演。

2026年6月11日に開幕した「FIFAワールドカップ2026」。カナダ・メキシコ・アメリカの3カ国で共同開催されており、連日大盛り上がり。

文化放送（FM91.6・AM1134）では6月15日から、「文化放送スポーツスペシャル FIFAワールドカップ2026実況中継」と題して、サッカー日本代表が出場する全試合を地上波ラジオで実況中継しています。

期間限定で聞き逃し配信も

特別番組では、実況アナウンサーの文化放送アナウンサー陣とともに、解説者として元サッカー日本代表／サッカー解説者の福田正博さんと城彰二さん、スペシャル生電話ゲストとしてSUPER EIGHTの村上信五さんが出演。

6月15日に行われたオランダvs日本の初戦は、熱戦の模様を2時間15分にわたって放送。

スマートフォンやパソコンなどからラジオが聴ける無料サービス「radiko (ラジコ)」で、聞き逃し配信を実施しています。

今後の放送スケジュールは以下の通りです。

●第2戦 チュニジアvs日本

6月21日 12時40分から15時15分（最大延長3時30分）

出演者：小宅世人アナウンサー、福田正博さん、西村志野アナウンサー、村上信五さん（SUPER EIGHT）

●第3戦 日本vsスウェーデン

6月26日 7時40分から10時15分（最大延長10時30分）

出演者：長谷川太アナウンサー、城彰二さん、小宅世人アナウンサー、村上信五さん（SUPER EIGHT）

また、日本代表が決勝トーナメントに進出した場合も、試合を実況生中継。

ベスト32以降の中継日時、解説・実況などの詳細は、文化放送の公式サイトや公式Xなどで順次発表となります。

※画像は公式Xより。

（東京バーゲンマニア編集部）