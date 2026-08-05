残暑を乗り切る！GU＆しまむらで作る滝汗対策の涼感ノースリーブコーデ術
YouTubeチャンネル「50代からのオシャレ【カームちゃんねる】」が、「暑いのにブラックコーデ# #50代 #しまむら#コーディネート」と題した動画を公開した。動画では、美容師のカームさんが、GUやしまむらのアイテムを活用した残暑にぴったりのブラックコーディネートを披露している。
動画の冒頭、「妹背牛町のボッチ美容師」と自己紹介するカームさん。木目調の温かみのある部屋で、全身ブラックの涼しげなスタイリングを見せている。「久しぶりに暑い日が来ましたよ！」と語り出し、まさかここまで暑くなるとは予想していなかったという。もう出番がないと思っていたノースリーブを着ることができ、「着て正解！」と笑顔を見せた。
続けてカームさんは、自身の体質について言及。「私は、ちょう汗かきなので」と明かし、仕事柄マスクをして動くことの苦労を語った。店内にはエアコンをつけているものの、動くと「顔面滝汗なんですよ。本当に困ります」と、リアルな悩みを吐露している。
そんな暑さ対策として選んだコーディネートは、オールブラックでありながら涼しさを重視した組み合わせ。胸元のデザインが特徴的なGUのトップスはXLサイズを選び、ふんわりとしたシルエットを演出している。ボトムスにはしまむらのLサイズを合わせ、リラックス感のあるワイドなパンツで風通しの良さを確保。足元の靴もGUの24センチをチョイスし、全身を身近なブランドで上手にまとめている。さらに、重くなりがちなブラックコーデのアクセントとして、ターコイズのアクセサリーを合わせ、爽やかな印象をプラスした。
残暑が厳しい季節でも、ゆったりとしたサイズ感や涼感のあるアイテム選びで快適に過ごす工夫が詰まった着こなし。色使いやアクセサリーのワンポイントは、大人のカジュアルコーデとして日々のファッションのヒントになりそうだ。
動画の冒頭、「妹背牛町のボッチ美容師」と自己紹介するカームさん。木目調の温かみのある部屋で、全身ブラックの涼しげなスタイリングを見せている。「久しぶりに暑い日が来ましたよ！」と語り出し、まさかここまで暑くなるとは予想していなかったという。もう出番がないと思っていたノースリーブを着ることができ、「着て正解！」と笑顔を見せた。
続けてカームさんは、自身の体質について言及。「私は、ちょう汗かきなので」と明かし、仕事柄マスクをして動くことの苦労を語った。店内にはエアコンをつけているものの、動くと「顔面滝汗なんですよ。本当に困ります」と、リアルな悩みを吐露している。
そんな暑さ対策として選んだコーディネートは、オールブラックでありながら涼しさを重視した組み合わせ。胸元のデザインが特徴的なGUのトップスはXLサイズを選び、ふんわりとしたシルエットを演出している。ボトムスにはしまむらのLサイズを合わせ、リラックス感のあるワイドなパンツで風通しの良さを確保。足元の靴もGUの24センチをチョイスし、全身を身近なブランドで上手にまとめている。さらに、重くなりがちなブラックコーデのアクセントとして、ターコイズのアクセサリーを合わせ、爽やかな印象をプラスした。
残暑が厳しい季節でも、ゆったりとしたサイズ感や涼感のあるアイテム選びで快適に過ごす工夫が詰まった着こなし。色使いやアクセサリーのワンポイントは、大人のカジュアルコーデとして日々のファッションのヒントになりそうだ。
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チャンネル情報
ご視聴ありがとうございます♪ 50代からのおしゃれを考える カームちゃんねるへ、ようこそ🤚 北海道で美容師をしているカーム（美容室店名）と申します☺ 一人営業の田舎の美容室です。 50代の平凡な日常のあれこれを、動画にしています。 しまむらや、プチプラ服が好きで、食べる事(b級グルメ）も好きなので動画にしてます
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