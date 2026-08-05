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ご視聴ありがとうございます♪ 50代からのおしゃれを考える カームちゃんねるへ、ようこそ🤚 北海道で美容師をしているカーム（美容室店名）と申します☺ 一人営業の田舎の美容室です。 50代の平凡な日常のあれこれを、動画にしています。 しまむらや、プチプラ服が好きで、食べる事(b級グルメ）も好きなので動画にしてます