【ネタバレ注意】『田鎖ブラザーズ』の結末は「希望の物語」だった！考察系YouTuberが語るハッピーエンドの理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

TBS「田鎖ブラザーズ」ドラマ考察系YouTuberのトケルが「【田鎖ブラザーズ】最終回ネタバレドラマ考察 結末！ハッピーエンドである理由！井川遥 岡田将生 染谷将太 タグサリブラザーズ」を公開した。動画では、ドラマの最終回で描かれた結末の意味や、残された謎について独自の視点で解説している。



動画の前半では、視聴者の間で意見が分かれた「足利晴子と田鎖兄弟の生死」について言及。トケル氏は、田鎖真が晴子を撃ったのはかすり傷であり、その後兄弟が警察に出頭していることから、「死ぬつもりなら出頭はしない。2人は生きたと考えたい」と持論を展開する。また、両親と焼きそばを食べる幻想的なシーンや放置された自転車についても、死の暗示ではなく「ずっと止まっていた2人の心の中の時間が、ようやく動き出した」象徴であると語った。



中盤では、登場人物全員が何かしらの「秘密」を抱えていた点に注目。晴子が両親を毒殺した張本人であったことや、茂木幸輝がその後に侵入して刺した事実など、31年間隠蔽されてきた真実が次々と紐解かれる。さらに、当時検出されなかった毒物「ジギタリス」が、未解決事件の証拠品として保管されていた晴子の服から検出された背景にも触れ、田鎖稔がドイツへ急行した理由をわかりやすく解説した。



最後にトケル氏は、ドラマのタイトルロゴから鎖が外れていたことを指摘し、「31年間という時間をかけて、一斉にほどけて、ようやく鎖が外れる、そういう物語だったのかな」と締めくくった。未回収の伏線はあえて余白として残されたものだと捉え、本作が希望に向けたハッピーエンドであったと結論付けている。