この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【ズボラ飯選手権】金なし時間なし！ダメ人間が愛する「限界マヨ丼」3選。」と題した動画を公開した。動画では、火や包丁を使わず、ご飯に具材を乗せるだけであっという間に完成する、超簡単なマヨネーズ丼のレシピを3つ紹介している。



1品目の「ベーコンマヨ丼」は、ご飯にマヨネーズをかけ、ハサミで切ったスライスベーコン、小ネギ、刻み海苔を乗せるだけという手軽さだ。めしコイズミは、「20歳の頃に常連だったバーのバーテンが賭けで食べてたのをもらったのがきっかけ」と誕生の背景を明かし、「ハマりすぎて10キロぐらい太ったのも良い思い出」と振り返った。



2品目の「ピリ辛海苔マヨ丼」は、海苔の佃煮「ごはんですよ！」、豆板醤、マヨネーズをご飯に乗せ、小ネギと鰹節を散らす。これらを混ぜ合わせて食べることで、「どの組み合わせも最高!!」と絶賛し、「カップ麺と食べてもうまい」とおすすめの食べ方も伝授している。



3品目は、余りがちな粉末ソースを活用した「焼そば粉末ソース丼」。ご飯にソースの素、マヨネーズ、天かす、青さ海苔、紅生姜をトッピングして完成となる。実食では、「火を使わずに焼きめしを食べてる気分になれる」と満足感を表現し、「最高にズボラで旨い、おバカなマヨ丼」と評した。



金欠の時や、とにかく手軽に食事を済ませたい時に、身近な材料でパパッと作れるこの「限界マヨ丼」を試してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

・ベーコンマヨ丼

［材料］

・ご飯 1杯

・マヨネーズ 適量

・スライスベーコン 適量

・小ネギ 適量

・刻み海苔 適量



［作り方］

1. ご飯にマヨネーズをかける。

2. 常温に出したスライスベーコンをハサミで切りながら乗せる。

3. 小ネギ、刻み海苔を散らす。



・ピリ辛海苔マヨ丼

［材料］

・ご飯 1杯

・海苔の佃煮（ごはんですよ！） 適量

・豆板醤 適量

・マヨネーズ 適量

・小ネギ 適量

・鰹節 適量



［作り方］

1. ご飯に海苔の佃煮、豆板醤、マヨネーズを乗せる。

2. 小ネギ、鰹節を散らす。

3. 具材をご飯とよく混ぜ合わせて食べる。



・焼そば粉末ソース丼

［材料］

・ご飯 1杯

・粉末焼そばソース 適量

・マヨネーズ 適量

・天かす 適量

・青さ海苔 適量

・紅生姜 適量



［作り方］

1. ご飯に粉末焼そばソースを適量かける。

2. マヨネーズをかける。

3. 天かす、青さ海苔、紅生姜を乗せる。