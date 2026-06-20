【腹筋崩壊】薬を嫌がって大暴走する柴犬！ボール遊びを禁じられたストレス爆発の結末とは!?

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【大惨事】柴犬に薬を塗るが大変過ぎた…」と題した動画を公開しました。動画では、虫刺されの薬を塗ろうとする父ちゃん（飼い主）と、全力で逃げ回る柴犬のまめたろうによるドタバタな攻防戦が収められています。



ボール遊びの最中に軽く足を痛めてしまい、念のため1週間のボール遊び自粛を余儀なくされたまめたろう。不運なことに、さらに後足を虫に刺されてしまい薬を塗らなければならない状況に陥ります。しかし、大好きなボール遊びを封印されているストレスが爆発したのか、まめたろうは薬から逃げているうちに大暴走。すっかり遊びモードに入ってしまい、部屋中を軽快に駆け回ります。



激しく動き回るまめたろうを見て、父ちゃんは痛めたはずの足が悪化しないか心配に。興奮させないようゆっくり近づいたり、床に座って落ち着かせようとしたりしますが、まめたろうはお尻を高く上げるボール遊びを誘っているサインを出して一向に言うことを聞きません。逃げないように少しずつ距離を詰める作戦に出た父ちゃんは、なんとかベッドの上でまめたろうを抱きかかえて確保。「遊びたいもんなぁ…わかるよ。週末まで我慢しよ」と優しく撫でながら落ち着かせ、あおむけになったどさくさに紛れて、指に補充した薬を後足に塗ることに成功しました。



無事に薬を塗れたものの、薬が浸透するまで大人しくさせなければなりません。そこで父ちゃんが「歯磨くか」と声をかけますが、それを聞いたまめたろうは再びベッドから飛び降りて一目散に逃走。再び捕獲され、父ちゃんに吸い付かれるまめたろうの姿が笑いを誘います。



こんなドタバタな日々が数日続き、ついに週末のボール遊び解禁日がやってきます。広場で大好きなボールを思いっきり追いかけるまめたろうの表情は、とても生き生きとしていました。痛めた足もすっかり大丈夫なようで、全力で走る楽しさを噛み締める、大満足の結末となりました。