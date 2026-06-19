1

2

次へ

梅雨になると体が重だるい…それ「体内の湿気」のせいかも？梅雨の時期に入ると、なんだか体が重たくてだるい、便通がスッキリしない、むくみや頭痛、生理の乱れが気になる……。そんな不調を感じていませんか？実はそれ、すべて「湿気」の仕業かもしれません。「湿気なんて外がジメジメしているだけじゃない？」と思うかもしれませんが、本当に厄介なのは、自然界の湿気ではなく「体の内側に溜まった湿気」です。体は家電製品と同じで、湿気にとても弱いのです。今回は、漢方養生指導士のロン毛メガネが、外と内の湿気が体に与える影響と、今すぐできるセルフケアを分かりやすく解説します！東洋医学では「潤い」と「湿気」は別物！よく「湿気があるなら肌が潤っていいのでは？」と言われますが、東洋医学ではこの2つを明確に区別します。・潤い：体を健やかに保つ「きれいな水」・湿気：体内に淀んだ「汚い水溜り」東洋医学には「千寒易去 一湿難除（せんかんえききょ いっしつなんじょ）」という言葉があります。これは、「千人の冷えを整えるより、湿気が溜まった1人の体調を整える方が難しい」という意味。それほど、湿気は一度溜まると取り除くのが厄介なものなのです。【外部の湿気対策】湿気と冷えは「下半身」から侵入する！まずは、自然界の「外部の湿気」から身を守るコツです。湿気や冷えには「下の方に溜まりやすい」という性質があります。そのため、私たちの下半身から侵入してくることが多いのです。足のむくみ、下半身の冷え、陰部のかゆみや炎症、そして女性の生理トラブルも、この下半身からの湿気が原因になっているケースが多々あります。■ 今日からできる外部の除湿ケアエアコンより「除湿機」をフル活用エアコンの除湿機能よりも、パワフルな除湿機が一番効果的です。特に寝ている間は体の防衛機能（陽気）が休みモードになるため、寝室や寝具の除湿（除湿シートや布団乾燥機）を徹底しましょう。フローリングでの「床座り・床寝」はNG湿気は床に溜まります。フローリングの部屋ではベッドや椅子を使い、床に直接座ったり寝たりするのは避けましょう。濡れた靴・靴下をそのままにしない雨で濡れた足元を放置すると、湿気と冷えがダイレクトに体内に侵入します。妊活中や生理が乱れやすい方は、替えの靴下を持ち歩くなどの対策が必須です。髪の毛はすぐに乾かす下半身だけでなく「頭」も湿気の影響を受けやすい場所。シャンプー後に濡れたまま放置したり、朝シャンして濡れた髪のまま冷房の効いた電車に乗ると、頭痛の原因になります。【内側の湿気対策】胃腸は「体の除湿機」！ベタベタ食品に要注意外部の湿気以上に気をつけたいのが、食べ物や飲み物によって生まれる「内側の湿気」です。人間の体内では、胃腸が他の臓器と連携して、余分な水分を大便・小便・汗として外に出す「除湿機」の役割を果たしています。しかし、胃腸のパワーが落ちると除湿が追いつかなくなり、体内に水溜りができてしまいます。特に、胃腸を急激に弱らせてしまう食べ物には注意が必要です。（注意したいベタベタ食品）冷たいもの、乳製品、人工甘味料、味が濃いもの、脂っこいもの※例：アイス、菓子パン、生クリームたっぷりのケーキ、クリームパスタ、冷たいヨーグルトなど牛乳やジュースを床にこぼして放置するとベタベタしますよね。これらを摂りすぎると、胃腸の中が強力な粘着シートのようにベタベタになり、消化吸収のパワーが落ちてしまいます。