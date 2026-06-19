この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【商品力高すぎw】スズキ新型エブリイワゴン2026マイナーチェンジ試乗! ターボの加速や4WDモードの違いをチェック! ハイルーフはマジで秘密基地! 車中泊シートアレンジが神! こりゃ売れるわ…」と題した動画を公開した。動画では、11年目のビッグマイナーチェンジを果たしたスズキ「エブリイワゴン」の最上級グレードに試乗し、その進化した装備と独自の魅力を検証している。



ワンソク氏は、「PZターボスペシャル ハイルーフ（4WD）」に試乗し、走行性能や乗り心地を細かくチェック。まず目を引く外観について、メッキパーツが増えピアノブラックがあしらわれたフロントマスクを「結構見た目も良い」と評価。さらに、助手席側の電動ステップなど、驚きの装備が追加されている点にも言及した。



走行面では、キャブオーバースタイル特有の視界の良さに触れつつ、「ハスラーなどと比べるとパワステ周りに世代を感じる」と率直な感想を述べる。一方で、運転席下にエンジンがある構造でありながら「不快な振動などは思ったより感じない」と評価し、64馬力を発揮するターボエンジンによる活発な走りを確認した。



また、パートタイム式4WDシステムの操作を実演。「4WDオート」や「4WDロック」によるステアリングの重さの変化を確かめ、「何でもない街中で4WDにして使っていると、単純に燃費が重くなるだけなので普段は2WDにしておくのが良い」と実用的なアドバイスを送る。



さらに、今回のマイナーチェンジの目玉である充実した装備群を改めて紹介。9インチのナビゲーションやLEDルームランプ、ステアリングヒーターの採用に加え、フロントガラスがUV＆IRカットになったことや、安全装備「デュアルセンサーブレーキサポートII」、全車速対応のアダプティブクルーズコントロールが搭載されたことに「正直驚いた」と語るなど、軽自動車の枠を超えた質感と利便性の向上を力説した。



動画の終盤でワンソク氏は、「走りの質を求める車ではない」と前置きしつつも、多彩なシートアレンジによる車中泊への適性を含め「商品力は確実に上がっている」と総括。納期が長引くほどの人気ぶりにも納得の表情を見せ、レジャーから日常使いまでこなす頼れる相棒として、車の新しい楽しみ方を提案するレビューとなっている。