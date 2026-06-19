「意外と知らない」赤ちゃんの成長。「病院に一応行った方がいいんじゃない？」の境界線とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」にて「【発達のプロが教える】赤ちゃんの成長、焦る必要がない理由」と題した動画を公開した。動画では、赤ちゃんの成長における「個人差」と「要注意」の境界線について解説し、一人で悩みを抱え込まずに専門家を頼ることの重要性を説いている。



子育て中のお母さんたちは、子どもの発達について周囲から「個人差があるから安心してください」と言われることが多い。しかし、まい先生は「病院に一応行った方がいいんじゃない？」という危険ラインの境界線が明確になっていないため、親が余計に不安を抱えてしまう現状を指摘する。そこで本動画では、1歳までの成長の大きな目安となる「首すわり」「寝返り」「ハイハイ」について、具体的な注意のサインを提示した。



首すわりについては、4～5ヶ月になっても頭が「ぐわんぐわん」と全くコントロールできない場合や、向き癖が「9:1」など極端に固定されて反対側を向かない場合は、早めの受診を推奨している。次に寝返りでは、8ヶ月を過ぎても寝返りの意欲が見られず寝かされたままの状態が続くケースや、極端な「海老反り」で寝返りを打つような場合は要注意だと説明。運動の協調障害などが隠れている可能性に言及した。さらにハイハイに関しては、10～11ヶ月になっても四つ這いの姿勢をとろうとしない、あるいは足を使わずに手だけで「ほふく前進」のように進むずり這いを続ける場合は、身体の非対称性や抗重力がうまく働いていないサインかもしれないと語った。



このように具体的なチェックポイントを挙げた一方で、まい先生は「この動画でお母さんたちに不安を煽りたいわけじゃない」と強く主張する。些細なことでも「不安だからこそ行っていいんだ」と語り、専門機関で病気でなかったと分かるだけでも安心感につながると説明した。自分の中で処理できる能力を持っていないのであれば、周りに助けを求めることは恥ずかしいことではない。子どもの成長を見守る上で「お母さんの気持ちが健康なことが一番いい」と結論づけ、親自身の心のケアの重要性を優しく伝えて動画を締めくくった。