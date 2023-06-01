オランダ戦で左膝を負傷した久保。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　オランダとの北中米ワールドカップ初戦を２−２で終えた日本代表は現地６月18日、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施。冒頭の約15分間が公開された。

　オランダ戦で激しいタックルを受けて左膝を負傷した久保建英は、練習を欠席。日本サッカー協会によれば、20日のチュニジア戦が行われるモンテレイにも移動しないという。
　これで、チュニジア戦の欠場が正式に決定。日本代表にとっては小さくない痛手となる。

　なお、診断結果や全治期間は非公表となっている。早期復帰を願うばかりだ。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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