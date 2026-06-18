RIP SLYME、活動休止前ラストライブが映像作品化
RIP SLYMEの活動休止前ラストライブとなったワンマンライブ＜RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -＞（2026年3月20日(金・祝)、21日(日)、22日(日)TOYOTA ARENA TOKYOにて開催）の模様が、LIVE Blu-ray & DVDとして9月9日（水）にリリースされることが決定したs。
本作は全3形態でのリリースとなり、初回限定盤（Blu-ray）のDISC 1にはファイナル公演となった3月22日の＜RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -＞の模様にプラスして、一日目、二日目公演からも抜粋した楽曲を収録。DISC 2は再集結後、約8年ぶりのツアーとなった＜RIP SLYME TOUR 2025 DANCE FLOOR MASSIVE FINAL＞のファイナル公演を収録。DISC 3はクリスマスに2DAYSで行われた＜GREATEST CHRISTMAS＞の二日目、12月25日公演を収録。DISC 4には特典映像が収録される豪華盤となる。
通常盤は初回限定盤 DISC 1と同じく、＜RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -＞の模様が収録されることが決定している。
なお、本日から予約がスタートし、7月31日（金）23:59までに予約すると、RIP SLYME GREATEST CARDがプレゼントされる。詳細は後日発表だがここでしかもらうことができないレアカードになっているとのことだ。また、店舗特典もあわせてチェックしてほしい。
RIP SLYMEはこのほか、メジャーデビュー25周年を記念して、1stアルバム『FIVE』から10thアルバム『10』まで全10作品のオリジナルアルバムをレコード化する。このたび追加発表としてレコード10枚すべてを購入し応募すると必ずもらえる「RIP SLYME Special Photo」特典も告知された。
■LIVE Blu-ray & DVD『GREATEST LIVE VIDEO』
2026年9月9日（水）
予約 https://RIPSLYME.lnk.to/GREATEST_LIVE_VIDEO
仕様：
初回限定盤（三方背BOX＋Photobook＋Blu-ray4枚組）：WPXL90375-8 / \20,000+税
DISC1：「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -」
DISC2：「RIP SLYME TOUR 2025 DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」
DISC3：「GREATEST CHRISTMAS」
DISC4：特典映像 ※後日発表
通常盤（Blu-ray1枚組）：WPXL90374 / \7,000+税
「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -」
通常盤（DVD2枚）：WPBL90713-14 / \6,000+税
「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -」
＜早期予約特典＞
受付期間中に対象EC/店舗にて「GREATEST LIVE VIDEO」 (初回限定盤 / 通常盤)をいずれか予約購入いただいた方には、1枚につき「RIP SLYME GREATEST CARD」を1つプレゼント！
受付期間：〜2026年7月31日（金）23:59まで
特典内容：RIP SLYME GREATEST CARD
※早期予約特典の実施有無については店舗・ECに問い合わせください。
※早期購入特典対象期間内にご予約いただいた場合、各ショップでの特典と早期購入特典の両方をお渡しします。
※一部のオンラインストアでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますので「「RIP SLYME GREATEST CARD」」をご希望の場合は「特典付き」カートにてご予約/購入ください。
＜オリジナル特典＞
対象店舗にて「GREATEST LIVE VIDEO」 (初回限定盤 / 通常盤)いずれか1枚ご予約・ご購入いただいたお客様に先着で下記特典をプレゼント
★楽天ブックス：スマホリング
★TOWER RECORDS：A5下敷き
★HMV：缶マグネット
★セブンネットショッピング：ランチBOXバッグ
★Amazon.co.jp：オリジナル巾着
※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。
※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。
※特典絵柄は後日発表いたします。
◾️レコード盤リリース概要
https://RIPSLYME.lnk.to/25th_LPcollection
『10』
2026年5月20日（水）発売
WPJL-10303 / WPJL-10304
『GOLDEN TIME』
2026年5月20日（水）発売
WPJL-10305 / WPJL-10306
『STAR』
2026年5月20日（水）発売
WPJL-10307 / WPJL-10308
『JOURNEY』
2026年5月20日（水）発売
WPJL-10309 / WPJL-10310
『FUNFAIR』
2026年7月22日（水）発売
WPJL-10311 / WPJL-10312
＜DISC 1＞
・SIDE A
01.Introduction
02.NP
03.Bubble Trouble
04.SPEED KING
・SIDE B
01.Tales
02.残念ボーイ
03.concourse1
04.EVOLUTION (feat. COMA-CHI)
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.Fa-a-ar
02.I・N・G
03.concourse2
04.Remember (RIP SLYME with MONGOL800)
・SIDE D
01.熱帯夜
02.StroboX
03.流れの中で
『EPOCH』
2026年7月22日（水）発売
WPJL-10313 / WPJL-10314
＜DISC 1＞
・SIDE A
01.EPOCH 〜intro〜
02.ELEPHANT
03.Hot chocolate
04.ブロウ
・SIDE B
01.Island
02.パーリーピーポー (Hosted by VERBAL)
03.DIG DUG
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.レッツゴー7〜8匹 (feat. スチャダラパー)
02.Break beats ERA
03.アゲインスト
・SIDE D
01.ラヴぃ (リップスライムとくるり)
02.Present
03.LINDA
04.Wonderful
『MASTERPIECE』
2026年7月22日（水）発売
WPJL-10315 / WPJL-10316
＜DISC 1＞
・SIDE A
01.Prologue
02.Masterpiece
03.Rock it!
04.黄昏サラウンド
・SIDE B
01.ON & OFF
02.GALAXY
03.Mellow Morrow
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.Get Busy
02.M・I・L・K
03.AMAR
04.STRANGE（ALBUM Version）
・SIDE D
01.Dandelion
02.Unknown
03.Epilogue
04.朝焼けサラウンド [BONUS TRACK]
『TIME TO GO』
2026年9月2日（水）発売
WPJL-10317 / WPJL-10318
＜DISC1＞
・SIDE A
01.INTRODUCTION feat. RYO the SKYWALKER
02.HOTTER THAN JULY
03.WHAT’S UP？〜HOW’RE YOU DOIN’?
04.ベイシック・ライン
・SIDE B
01.JOINT
02.WHY
03.ミニッツ・メイド
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.FIVE FISHES
02.チェッカー・フラッグ
03.SHALL WE?
04.SHALL WE OUT?
05.BLUE BE-BOP
06.FROG
・SIDE D
01.虹
02.TIME TO GO
03.135BPM
『TOKYO CLASSIC』
2026年9月2日（水）発売
WPJL-10319 / WPJL-10320
＜DISC 1＞
・SIDE A
01.〜Introduction〜 CHICKEN -featuring Breakestra-
02.By the Way
03.Tokyo Classic
04.楽園ベイベー（Album version)
・SIDE B
01.Case 1 STAND PLAY
02.Case 2 MANNISH BOY（続Zeekのテーマ）
03.FUNKASTIC
04.奇跡の森 -featuring Hirotaka Mori-
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.Case 3 スーマンシップDEモッコリ
02.Case 4 Bring your style（夜の森）
03.One
04.バンザイ
・SIDE D
01.花火
02.FUNKASTIC (Breakestra Version)-featuring Breakestra- [BONUS TRACK]
『FIVE』
2026年9月2日（水）発売
WPJL-10321 / WPJL-10322
＜DISC 1＞
・SIDE A
01.RS5
02.STEPPER’S DELIGHT
03.FRESH
04.運命共同体
・SIDE B
01.ジャッジメント (feat. BLACK BOTTOM BRASS BAND & KYON)
02.Bushman
03.光る音 (feat. YO-KING)
＜DISC 2＞
・SIDE C
01.Talk to me
02.雑念エンタテインメント
03.BLOSSOM
04.(I Could Have) Danced All Night
・SIDE D
01.Freak Show (feat. MELLOW YELLOW)
02.R-E-M
03.マタ逢ウ日マデ
関連リンク
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