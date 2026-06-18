この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「Claude Code(クロードコード)最新実践ガイド！ アプリ・Webサイト・スライド資料・動画まで全部作る方法！」と題した動画を公開した。動画では、AnthropicのAIエージェント「Claude Code」の最新機能と、開発や実務における具体的な活用法を解説している。



動画は3章構成となっており、第1章ではClaude Codeの基本機能を紹介。CLI版だけでなく、デスクトップアプリや無料のコードエディタ「VS Code」内でも動作し、非エンジニアにも使いやすくなっている。特定のルールを守らせる「CLAUDE.md」や過去のエラーを記憶するメモリ機能、外部サービスと連携する「MCP」など、個人やチームの開発スタイルに合わせて細かくカスタマイズできるのが大きな特徴だ。



第2章では、開発系の実践法としてWebサイトやアプリの作り方を説明。VS Codeと組み合わせてターミナルから指示を出せば、フォルダやファイルの構成を見ながら開発を進められる。特にアプリ開発においては、「いきなりコードを書き始めるのではなく、まずClaude Codeと一緒に実装の流れや必要な機能を整理して開発計画を立ててから作業を進める」プランモードの活用が有効だと語った。



第3章では、スライド資料や動画の作成といった実務系の実践法を紹介。Claude Codeのカスタマイズ画面から専門知識や新たな機能を付与する「スキル」を読み込ませることで、高品質なコンテンツを自動生成できる。さらに、特定のタスクを定期的かつ自動で実行する「ルーティン」機能も備わっており、指定した日時にAI関連のニュースを収集してまとめるなどの作業を自動化できる。



単なるコード生成にとどまらず、開発の相棒として、そして日々の業務を効率化するアシスタントとして進化を続けるClaude Code。この強力なAIエージェントを使いこなすことで、非エンジニアであってもアイデアを素早く形にし、大幅な生産性向上が期待できるだろう。