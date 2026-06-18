6月17日、アイドルグループ「なにわ男子」メンバーの長尾謙杜（けんと）がファンクラブ会員向けの公式ブログを更新。熱愛報道について初めて言及し、謝罪を口にした。

長尾は6月7日、「週刊文春」で元「E-girls」の稲垣莉生との熱愛が報じられた。それぞれがサッカー日本代表の親善試合を観戦し、その後、同じマンションに帰宅したという。

「さらに11日には、『FRIDAY』によって都内の飲食店へ食事に向かうツーショットが報じられました。その後、長尾さんがブログなどを更新することはなく、ファンの間で関心が集まっていました。仕事は通常どおりこなしながらも、熱愛についてはダンマリを続けてきたのです。それが突如、ブログ内で、今回の熱愛報道についてファンへ謝罪と反省の気持ちをつづったのです」（芸能ジャーナリスト）

この動きにファンも反応。Xには、つづられた反省の思いを受け取りながらも、厳しい言葉の数々が寄せられていた。

《反省は誰でもできるけど重要なのは今後》

《撮られた長尾謙杜に申し訳なさは微量も感じられなかったのが事実かな》

《メンバーは何度も裏切られて可哀想だね。二度あることは三度あるよ》

熱愛をきっかけに冷めてしまったファンも一部にはいたようだ。前出の芸能ジャーナリストが語る。

「長尾さんの熱愛が報じられたのは、今回が初めてではありません。2023年にはセクシー女優の三上悠亜さんとの親密交際が報じられ、当時は言及することなくスルーを貫いていました。今回は、変装もすることもなく女性と外を歩く姿に、ファンも強く反発しているようです。

なにわ男子の5周年という記念の年に、その祝福ムードを壊した長尾さんに、ファンの失望はかなり大きく、その失った信頼の回復には、時間がかかることは間違いありません」

初心に立ち返ってほしいとファンは願っているだろう。