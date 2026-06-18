この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「ニート医を救いたい」を公開した。昨今話題となっている「ニート医」や「バイト医」と呼ばれる医師の働き方の実態を解説し、「ニート医＝悪」という世間の風潮に異論を唱えている。



動画の冒頭で高須氏は、自身が応援しているというお笑い芸人兼医師の「ニート医たくま」を紹介し、「ニート医＝悪ではないですよと言いたくて今回動画を回している」と、撮影の動機を語った。常勤医や開業医以外の働き方である「バイト医」について、高須氏は2種類に分類して解説。高度な専門性が求められる手術や麻酔などの業務がある一方で、健診や献血、脱毛クリニックでの待機、AGA薬や睡眠薬のオンライン処方など「医師免許があれば誰でもできる」簡単な業務が存在することを指摘した。



さらに近年は、研修医修了後にすぐバイト医となる「直バイト医」や「直ニート医」が増加していると言及。週3日の労働で月収120万円程度を稼ぐことができ、タイムパフォーマンスが良い働き方であると実情を明かした。しかし反面、他業種の参入や供給過多によって「今後バイト医の単価は下がっていく可能性が高い」と述べ、時給が現在の1万円から減少していく未来を危惧している。



その上で、医師免許を活かして生活基盤を安定させつつ、本気でお笑い芸人を目指す「ニート医たくま」の生き方を「別格だ」と絶賛。「本当に心許せる人しか入れない」と前置きしつつも、「僕の自宅に来て一緒にベンチプレス対決したり踊ったりしたい」と熱烈なラブコールを送り、和やかな雰囲気で動画を締めくくった。