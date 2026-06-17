「若すぎwwwwww」吉村府知事、年齢に驚きの声！ 「怖すぎますて」「40代じゃないのか」
大阪府の吉村洋文府知事は6月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。誕生日を迎えたことを報告し、その年齢に「若すぎwwwwww」「怖すぎますて」といった声が寄せられています。
【写真】吉村府知事の年齢に驚きの声
この投稿には「若すぎwwwwww」「怖すぎますて」「40代じゃないのか」「38歳だと言われても違和感ないのがすごいですね！」「肌がツヤツヤですね」「お誕生日おめでとうございます！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】吉村府知事の年齢に驚きの声
「38歳だと言われても違和感ないのがすごいですね！」吉村府知事は「本日、誕生日です。38歳になりました。…。すいません。嘘ついてました。51歳になりました」とつづり、屋外で撮影した写真を投稿。「51」のバルーンを持った私服の吉村府知事が写っています。51歳にはとても見えない若々しい姿です。
ダイエット方法を明かす政治以外の話題も積極的に発信している吉村府知事。10日、自身のYouTubeチャンネルに公開した動画では、実際に成功したダイエット方法を明かしました。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)