大阪府の吉村洋文府知事は6月17日、自身のXを更新。誕生日を迎えたことを報告し、その年齢に驚きの声が寄せられています。（サムネイル画像出典：吉村洋文府知事公式Xより）

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大阪府の吉村洋文府知事は6月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。誕生日を迎えたことを報告し、その年齢に「若すぎwwwwww」「怖すぎますて」といった声が寄せられています。

【写真】吉村府知事の年齢に驚きの声

「38歳だと言われても違和感ないのがすごいですね！」

吉村府知事は「本日、誕生日です。38歳になりました。…。すいません。嘘ついてました。51歳になりました」とつづり、屋外で撮影した写真を投稿。「51」のバルーンを持った私服の吉村府知事が写っています。51歳にはとても見えない若々しい姿です。

この投稿には「若すぎwwwwww」「怖すぎますて」「40代じゃないのか」「38歳だと言われても違和感ないのがすごいですね！」「肌がツヤツヤですね」「お誕生日おめでとうございます！」などの声が寄せられました。

ダイエット方法を明かす

政治以外の話題も積極的に発信している吉村府知事。10日、自身のYouTubeチャンネルに公開した動画では、実際に成功したダイエット方法を明かしました。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)