１７日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１８１．７９ポイント（０．７４％）安の２４３１２．１６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９６．０２ポイント（１．１７％）安の８１４４．０３ポイントと続落した。売買代金は２７０４億１２１０万香港ドル（約５兆５２９９億円）に拡大している（１６日は２４９８億８５００万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米金融政策の動向が気がかり材料となったほか、中国の内需不振も引き続き売り材料視された。日本時間１８日未明に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が発表され、その後、ウォーシュ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）新議長が記者会見する。政策金利は据え置かれる見通しだが、年内の金利見通しなどが気がかりだ。一方、１６日に報告された中国の月次経済統計は総じて弱い内容。５月の小売売上高は前年同月比０．６％減と新型コロナウイルス禍に見舞われた２０２２年１２月以来、３年５カ月ぶりのマイナス成長に落ち込み、１〜５月の不動産開発投資は１６．２％減と予想以上に縮小した。

ただ、下値は限定的。中東不安の後退や、中国の政策に対する期待感が相場を支えている。中央銀行の中国人民銀行は１７日、リバースレポ取引を通じ、満期日との差し引きで２６１３億人民元（約６兆１９８０億円）と厚めの資金を市中に供給した。純資金流入は９日連続となる。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの理想汽車（２０１５／ＨＫ）が３．８％安、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が３．７％安、火鍋チェーン中国最大手の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が３．６％安と下げが目立った。

セクター別では、消費が安い。老鋪黄金や海底撈のほか、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が４．６％、スナック系食品・飲料小売の湖南鳴鳴很忙商業連鎖（１７６８／ＨＫ）が４．２％、テレビ（ＴＶ）メーカーの創維集団（７５１／ＨＫ）が４．０％、老舗調味料メーカーの海天調味食品（３２８８／ＨＫ）が３．９％、自動車ディーラーの中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が３．８％、飲料水の農夫山泉（９６３３／ＨＫ）が３．０％ずつ下落した。

自動車セクターもさえない。理想汽車のほか、嵐図汽車科技（７４８９／ＨＫ）が６．６％安、賽力斯集団（９９２７／ＨＫ）が５．５％安、小鵬集団（９８６８／ＨＫ）が３．１％安と値を下げた。

半面、半導体セクターは物色される。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１４．５％高、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が１１．２％高、華虹宏力半導体（１３４７／ＨＫ）が８．５％高。ほか、きょう新規上場したＳｏＣ（Ｓｙｓｔｅｍ ｏｎ ａ Ｃｈｉｐ）のキン捷電子科技（江蘇）（セナシック・エレクトロニクス・テクノロジー：６６７５／ＨＫ）が公募価格比１２７．１％高の４１．７０香港ドルで取引を終えた。プリント基板（ＰＣＢ）や人工知能（ＡＩ）技術の銘柄群も急伸。ハンセン科技（テック）指数は０．２％逆行高している。

本土マーケットは反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４０％高の４１０８．０８ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。インフラ建設、素材、空運なども買われた。半面、自動車は安い。エネルギー、消費、不動産、金融、医薬も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）