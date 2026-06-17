◇W杯北中米大会1次リーグJ組 オーストリア3ー1ヨルダン（2026年6月16日 サンフランシスコ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組が16日（日本時間17日）にサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムでオーストリア（FIFAランク24位）とヨルダン（同63位）が対戦し、逆転勝利で98年フランス大会以来となる28年ぶりの国際舞台で白星発進を決めた。

欧州予選では6勝1分け1敗、22得点4失点とライバルを圧倒し、28年ぶりに国際舞台へ返り咲いたオーストリア。“教授”の異名を持つラルフ・ラングニック監督が約4年の歳月を重ねて作り上げたハイプレスとハイインテンシティーが余すところなく浸透している。攻守のトランジションも徹底されており、完成度はかなり高い。1982年スペイン大会以来となる44年ぶりの1次リーグ突破を狙う。

均衡が破れたのは前半21分。ゴール正面からロマノ・シュミット（26＝ブレーメン）右足一閃。ゴール右上にミドルシュートを決めて先制した。

後半5分に同点に追いつかれたが、後半24分に左コーナーキックからFWマルコ・アルナウトビッチ（37＝レッドスター）がシュートを決めたように見えたが、胸トラップした際に腕に触れていてオンフィールドレビューによって得点が取り消された。

後半32分に再び左コーナーキックから相手のオウンゴールを誘って、逆転に成功した。後半アディショナルタイムにはPKを獲得。アルナウトビッチがダメ押しのPKを決めて、90年イタリア大会で米国に勝利して以来、36年ぶりの勝ち点3を獲得した。

本大会初出場のヨルダンも前半からリードをされながら、互角に戦っていた。後半5分にカウンターから左サイドからペナルティエリアへ突入したFWアリ・オルワン（26＝アルサイリヤ）が右足を振り抜いて同点に追いついた。しかしその後、オウンゴールで逆転を許した。アディショナルタイムにもPKを献上して黒星発進となった。