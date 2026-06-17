ALL DIFFERENT株式会社およびラーニングイノベーション総合研究所は、2026年3月24日～5月6日の期間で、新入社員3,849人を対象に意識調査を実施した。その内容の一部を抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー キャリア志向、3人に1人が「専門職志向」、4人に1人が「管理職志向」 管理職志向の理由、「仲間と仕事をするのが好き」34.4%で初のトップ 専門職志向の理由、「いざというときに専門性を活かしたい」61.2%で断トツ 勤続意向、66.3%が「できれば今の会社で働き続けたい」と回答し、12年間で過去最高 働き続けたいと思う条件「職場の人間関係が良い」「高い給与・賞与をもらえる」が二大トップ 長く働き続けたいと思う雰囲気・文化「チームワークを重視する文化がある」が75.1%で断トツ 会社に求めるキャリア形成支援、「上司に相談できる機会」が半数以上で増加傾向

キャリア志向、3人に1人が「専門職志向」、4人に1人が「管理職志向」

将来会社でどのような役割を担いたいか質問した結果、「専門性を極め、スペシャリストとしての道を進みたい（専門職）」が30.7%、「組織を率いるリーダーとなり、マネジメントを行いたい（管理職）」が24.7%となり、専門職を志向する割合が高くなった。

一方、「特にキャリアについての志向はなく、楽しく仕事をしていたい」（21.4%）、「まだはっきりしておらず、今後決めていきたい」（22.3%）、「わからない」（1.0%）と、キャリアが不明確な層は合計4割を超えているが、昨年より割合は減少した。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2026年6月17日 プレスリリースより引用

男女別で比較すると、男性はキャリア不明確な層が2014年度から徐々に増加しており、「キャリアが不明確な層」の合計は38.6%だった。しかし、例年キャリア志向が明確な層は女性よりも高い傾向にあり、2026年度においても「専門職志向」が10.6ポイント、「管理職志向」が2.7ポイント、男性が女性を上回った。

女性は半数以上がキャリア不明確であるが、「キャリアが不明確な層」の合計が51.9%と2019年以降最も低い数値となった。特に「専門職志向」が昨年比で4.7ポイントと大幅に増加した。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2026年6月17日 プレスリリースより引用

管理職志向の理由、「仲間と仕事をするのが好き」34.4%で初のトップ

「組織を率いるリーダーとなり、マネジメントを行いたい（管理職）」と回答した新入社員に対し、なぜリーダーになりたいと思ったか質問した。

結果、「仲間と仕事をするのが好きだから」が34.4%で1位、次いで「人を束ねて、大きな仕事をしてみたいから」が33.3%となり、初めて順位が逆転した。

12年前にトップだった「将来経営層として会社を引っぱっていきたいから」は減少傾向が続いていたものの、この2年間は微増傾向にあり、23.1%となった。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2026年6月17日 プレスリリースより引用

専門職志向の理由、「いざというときに専門性を活かしたい」61.2%で断トツ

「専門性を極め、スペシャリストとしての道を進みたい（専門職）」と回答した新入社員に対し、なぜ専門職になりたいと思ったか質問した。

結果、「いざというときに専門性を活かして仕事をしていきたいから」が61.2%となり、初めて6割台に上った。次に「一つの分野を追究してみたいから」が31.6%となった。1位と2位の差は、29.6ポイントと過去最大となった。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2026年6月17日 プレスリリースより引用

勤続意向、66.3%が「できれば今の会社で働き続けたい」と回答し、12年間で過去最高

今の会社で働き続けたいか質問したところ、66.3%が「できれば今の会社で働き続けたい」と回答し、12年間で過去最高の割合となった。

「そのうち転職したい」と回答した割合は12.7%で、コロナ禍の2020年度以降の中で一番低い割合となった。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2026年6月17日 プレスリリースより引用

働き続けたいと思う条件「職場の人間関係が良い」「高い給与・賞与をもらえる」が二大トップ

どのような状況であれば、今の会社で働き続けたいと思うか質問した。

結果、「職場の人間関係が良い」が最も高く66.4%、「高い給与・賞与をもらえる」が61.0%と、6割超で続いた。

一方、「仕事を通じて成長できる」（31.6%）と「やりたい仕事ができる」（23.6%）、「頑張りを認めてもらえる」（22.3%）は減少傾向が続いており、「仕事を通じて成長できる」は6年前より13.8ポイント低下した。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2026年6月17日 プレスリリースより引用

長く働き続けたいと思う雰囲気・文化「チームワークを重視する文化がある」が75.1%で断トツ

どんな雰囲気・文化の会社だと、長く働きたいと思うか質問した。

結果、「互いに協力し合い、チームワークを重視する文化がある」が75.1%で断トツとなった。昨年も高い割合であったが、さらに2.3ポイント高まった。

次いで「多様な考え方や働き方を尊重する文化がある」が34.2%、「学ぶことや自己成長、スキルアップを支援する文化がある」が24.4%と続いた。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2026年6月17日 プレスリリースより引用

会社に求めるキャリア形成支援、「上司に相談できる機会」が半数以上で増加傾向

キャリア形成支援について会社に期待することは何か質問した。

結果、「上司に相談できる機会をつくってほしい」が56.5%でトップとなった。この割合は2020年度以降急激に上昇し、今も増加傾向が続いている。

次いで「キャリア形成についてのセミナーや勉強会などを開催してほしい」が34.1%でやや減少傾向、「上司以外の社員に相談できる機会をつくってほしい」が33.0%でやや上昇傾向が見られた。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2026年6月17日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査対象者：当社が提供する新入社員研修に参加した 2026年度入社の新入社員

■調査期間：2026年3月24日～5月6日

■調査方法：Web・マークシート記入式、または自記式でのアンケート調査

■サンプル数：3,849人 ■調査対象者：当社が提供する新入社員研修に参加した 2026年度入社の新入社員■調査期間：2026年3月24日～5月6日■調査方法：Web・マークシート記入式、または自記式でのアンケート調査■サンプル数：3,849人

ニュース情報元：ALL DIFFERENT株式会社