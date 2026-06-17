お笑いコンビ「千鳥」ノブ（46）が、16日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・10）に出演。大物タレントの生活習慣を心配した。

この日、番組ロケを担当した“旅人”はお笑いタレントの玉袋筋太郎。2リットルのペットボトルを手に、熊本県八代市の観光スポットに現れると、スタジオのノブは「筋兄はヤバいって」と苦笑い。相方・大悟は「目の周りが酔うてるもん。前の日飲んでたな」と指摘した。

その後も二日酔いの頭痛でつらそうな表情を見せながら、ペットボトルをあおり、「レバートリートメントってやつですね」と“名言”を連発する玉袋に、大悟は「ワシに教えてくれたからな。“大ちゃん、肝臓は水で洗うのよ”って、2リットルのペットボトルの水を見せてたわ」と心酔している様子だったが、ノブは「良くない」とツッコんだ。

続けて「もう誰も言わないから言いますけど、顔は酒でむくみ、首は細くなって来てます。筋兄、危ないです」と画面越しに“忠告”。「僕は言っときます、危ないです」と念押しし、「ちょっと（酒を）減らしましょう」と心配していた。