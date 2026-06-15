楽天は前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が新監督として就任する。近日中に正式発表される見通し。三木肇監督（４９）の休養発表から約１週間で、外部から招へいすることになった。チームはこの日、全体練習を行った後、１７日の阪神戦（甲子園）に向けて移動した。新指揮官によって生まれる変化を楽天担当の宮内孝太記者が「占う」―。

チーム状況が好転する可能性がある。電撃的な新監督招へいには球団の本気度と吉井氏への期待が表れている。シーズン途中の監督交代は極めて異例。三木監督休養後に水面下で交渉を進め、新指揮官を迎え入れた。今季をこのまま終わらせないという思いと再建への覚悟がにじみ出ている。

リーグ最下位に沈む難局で、注目が集まるのは吉井氏の卓越した投手育成の手腕だ。日本ハムで投手コーチとしてダルビッシュ（パドレス）や大谷（ドジャース）を育てた。豊富な知見と実績を持っている。

楽天は昨季、規定投球回に到達した投手がゼロで勝利数は７が最多だった。今季投手陣は改善傾向が見られるものの、チーム防御率は３・６１で依然として厳しい状態にある。ただ、タレントが不足しているわけではない。荘司、古謝、内、藤原など能力の高い若手も多いだけに、吉井氏の個々の能力を引き出すタクトによって一気に花開く可能性がある。

１９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）から指揮を執る見込み。起用法も変化し、選手たちの競争意識が高まることは間違いない。明るい人柄と、指導でチームの空気と未来がガラリと変わるかもしれない。（楽天担当・宮内 孝太）