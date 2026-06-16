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YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が「【1人暮らし節約生活】節約生活会社員の平日ご飯！美味しご飯で頑張る平日メシ」と題した動画を公開しました。動画では、一人暮らしの会社員であるしゅんさんが、平日のリアルな自炊ルーティンと節約術を紹介しています。



朝6時に起床し、手際よく準備を進めるしゅんさん。朝ごはんは「納豆と卵かけご飯セット」を手作りします。わかめ、ほんだし、味噌、あおさ粉にお湯を注ぐだけの即席味噌汁と、めんつゆとあおさ粉で味付けした卵かけご飯を用意。1食約160円で完成し、「平日の朝はこれでいいですよね！」と満足げに平らげました。



続いてお弁当作りに取り掛かります。この日のメニューは、合計約210円で完成する「油揚げの甘辛弁当」です。油揚げをハサミでカットし、シメジと一緒にマヨネーズで炒めます。料理酒、醤油、ほんだし、蜂蜜、七味で甘辛く味付けし、ご飯と炒り卵を混ぜ合わせました。仕上げにかつお節とあおさ粉をかけることで、「香りも美味しい」とポイントを語っています。



仕事から帰宅した後は、お風呂を済ませてから夜ごはんの準備を開始。「鶏とレタスの炒め定食」を作ります。レタスを手でちぎり、鶏肉は片栗粉と塩コショウをまぶしてフライパンで焼きます。レタスを加えてから、にんにく、蜂蜜、料理酒、オイスターソースなどで本格的に味付け。合計約430円で作れるこのメニューについて、「レタスは炒めてもシャキシャキで美味しい」と感想を添えました。



手軽に手に入る食材を使い、無理なく続けられる節約ご飯の数々は、日々の献立に悩む一人暮らしの方にとって大きなヒントになりそうです。毎日の自炊を効率化したい方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。