田川寿美＆水森かおり＆岩佐美咲、事務所の大先輩の中村玉緒さん偲ぶ「まるで少女のようでかわいらしい方だった」
今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。歌手の田川寿美＆水森かおり＆岩佐美咲が参列し、取材に対応。玉緒さんを偲んだ。
【写真】悲しげな表情で大先輩を追悼した水森かおり
3人は長良プロダクションに所属し、玉緒さんの後輩にあたる。田川は「玉緒さんは同じ事務所の大先輩でかわいがっていただいた。いつも明るいお母さんという感じだった。私は出産した時に『子どもは宝』と。『寿美ちゃんは歌謡界しか知らないから子どもを通じて社会を学んでいきなさいよ』と母親のような温かい言葉をいただいた。親身になって、いろいろとお世話になったお母さんです」と偲んだ。水森は「いつも事あるごとに温かい言葉をくださった。『紅白歌合戦』初出場の時も『頑張ったね』と。玉緒さんのお言葉で『おめでとう』と伝えてくださった。玉緒さんの存在は本当に大きくて、心の支えになった。大先輩であり、お母さん」と思い出を語った。岩佐は、10年ほど前の新曲のリリースで“エビ好き”という共通点でプロモーションに協力してもらったそうで「大スターなのに気さくな方」と感謝し、共に参加した田川は「少女のような一面がある。笑う時に『うふふ』と方をすくめる。まるで少女のようでかわいらしい方だった」と在りし日を思い返していた。
訃報は中村さんが所属する長良プロダクションが12日に文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
【写真】悲しげな表情で大先輩を追悼した水森かおり
3人は長良プロダクションに所属し、玉緒さんの後輩にあたる。田川は「玉緒さんは同じ事務所の大先輩でかわいがっていただいた。いつも明るいお母さんという感じだった。私は出産した時に『子どもは宝』と。『寿美ちゃんは歌謡界しか知らないから子どもを通じて社会を学んでいきなさいよ』と母親のような温かい言葉をいただいた。親身になって、いろいろとお世話になったお母さんです」と偲んだ。水森は「いつも事あるごとに温かい言葉をくださった。『紅白歌合戦』初出場の時も『頑張ったね』と。玉緒さんのお言葉で『おめでとう』と伝えてくださった。玉緒さんの存在は本当に大きくて、心の支えになった。大先輩であり、お母さん」と思い出を語った。岩佐は、10年ほど前の新曲のリリースで“エビ好き”という共通点でプロモーションに協力してもらったそうで「大スターなのに気さくな方」と感謝し、共に参加した田川は「少女のような一面がある。笑う時に『うふふ』と方をすくめる。まるで少女のようでかわいらしい方だった」と在りし日を思い返していた。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。