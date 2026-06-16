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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【もう通訳いらない？】Googleの多言語AI音声翻訳モデル「Gemini 3.5 Live Translate」を無料で使う方法・性能・活用事例まとめ！」と題した動画を公開した。動画では、Googleが新たにリリースした音声AIモデルの驚異的な性能と、無料で試す具体的な手順を解説している。



第一章では、2026年6月10日に公開された「Gemini 3.5 Live Translate」の概要を紹介。このAIは、日本語を含む70以上の言語に対応し、ほぼリアルタイムで音声翻訳を行う。話し手が話し終わるのを待つ従来の方式とは異なり、話している途中から継続的に翻訳音声を生成するため、数秒の遅れでスムーズに翻訳を続けることができる。さらに、話者のイントネーションや声の高さ、話す速さを維持した自然な音声が特徴だ。複数言語の混在や騒音環境にも強く、生成された音声にはAI生成物であることを示す電子透かし「SynthID」が組み込まれるという。



第二章では、無料で利用できるツールとして「Google AI Studio」と「Google翻訳」アプリでの使い方を解説。「Google AI Studio」では、Target languageを設定して話しかけるだけで、日本語から英語や中国語、韓国語などに翻訳された音声が即座に出力されるデモンストレーションが披露された。「Google翻訳」アプリにおいても、会話アイコンをタップして言語を選択するだけで、双方向のリアルタイム翻訳が可能となっている。



動画の最後では、進化スピードの速さに言及し、「リアルタイムで音声翻訳ができるようになる日も近そうです」と総括。興味のある視聴者に対し、概要欄のリンクから自分の手で実際にツールを試してみることを勧めている。