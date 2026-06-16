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【必見の保存版】WindowsからMacに乗り換えて戸惑う10のこと！ リクエストにお応えしてお届けします

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚が運営するYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【必見の保存版】WindowsからMacに乗り換えて戸惑う10のこと！ リクエストにお応えしてお届けします。」と題した動画を公開した。動画では、長年Windowsを使用してきたユーザーがMacに乗り換えた際に、操作や仕様の違いによって直面しやすい10の戸惑うポイントを解説している。



戸田は、両OSを併用する自身の経験を踏まえ、WindowsユーザーがMacに触れた際に「え、どうなってんの？」と挙動に戸惑いがちな違いを順を追って挙げている。まず言及されたのが、メニューの位置とファイル管理の違いである。Windowsでは各アプリケーションのウィンドウ内にメニューがあるのに対し、Macでは常に画面上部に配置されている点を指摘。また、ファイル管理においては、「ファイルってどこにあんの？」と、Finderの構造や保存場所に最初は迷うことが多いと語った。



さらに、キーボードやマウスの操作感の違いについても詳細に解説。Macのキーボードには「Delete」キーがなく、「Command」や「Option」といった独自のキーが存在するため、コピー＆ペーストのショートカットキーの割り当てなどが異なると説明している。加えて、マウスカーソルのスクロール方向がWindowsとは逆である点も、直感的な操作を妨げる要因として挙げた。



ハードウェアやソフトウェアの面では、「圧倒的に端子の数が違います」と述べ、現行のMacBookにはUSB Type-A端子が搭載されていないなどの拡張性の低さに言及。また、Macは外部GPUの追加が難しく、対応タイトルも少ないことから、本格的なゲームプレイには向いていないと断言した。



総括として戸田は、これらの違いについて「大半は作法の違い」であり、設定を変更したり操作に慣れたりすれば十分に使いこなせるとまとめている。動画は、Macへの移行を検討しているユーザーにとって、事前の不安を取り除き、スムーズな乗り換えを後押しする実用的なガイドと言えるだろう。