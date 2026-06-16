ミャクミャク、1日のスケジュールを公開 ネット衝撃「なんかすっごい大人の人間らしい過ごし方」「メリハリすごない？」「完全に芸能人」
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクの公式Xが15日に更新され、1日のスケジュールが公開された。
【写真】「Teamsみたいなスケジュール帳で草」公開されたミャクミャクの“1日のスケジュール”
投稿では、「気になる日常をのぞき見 #ミャクミャク の一日スケジュール 大忙しなイベント稼働の日とゆったり過ごす休日を大公開 各地へ駆け回ったり、趣味を楽しんだり充実した日々を過ごしている様子 皆さまはどちらの一日が気になりますか？」とのコメントとともに、「イベント稼働の日」と「ゆったりお休みの日」の2パターンのスケジュールを画像で公開。
「イベント稼働の日」は、朝6時起床で30分後には出発し飛行機でイベント会場へ。その後新幹線で移動しメディアの取材対応、さらに夕方からは2本目のイベント出演をこなし、夜の8時30分にホテルに到着。その後は語学の勉強に1時間励み、夜10時30分に就寝となった。
変わって「ゆったりお休みの日」は、朝10時に起床。ドラマ鑑賞、読書、筋トレ、ダンス、映画鑑賞など、マイペースに趣味を満喫したようだ。
フォロワーからは「なんかすっごい大人の人間らしい過ごし方のギャップ…wwwタクシー使う所もドラマ鑑賞もデリバリーも使うし…水の体なのに筋トレするんだって思った」「オンオフのメリハリすごない？オンはバリバリのシゴできビジネスマンや」「ミャクちゃんUber頼むんや」「タクシー全身入るのかな？」「完全に芸能人だった」「Teamsみたいなスケジュール帳で草」などのコメントが寄せられている。
【写真】「Teamsみたいなスケジュール帳で草」公開されたミャクミャクの“1日のスケジュール”
投稿では、「気になる日常をのぞき見 #ミャクミャク の一日スケジュール 大忙しなイベント稼働の日とゆったり過ごす休日を大公開 各地へ駆け回ったり、趣味を楽しんだり充実した日々を過ごしている様子 皆さまはどちらの一日が気になりますか？」とのコメントとともに、「イベント稼働の日」と「ゆったりお休みの日」の2パターンのスケジュールを画像で公開。
変わって「ゆったりお休みの日」は、朝10時に起床。ドラマ鑑賞、読書、筋トレ、ダンス、映画鑑賞など、マイペースに趣味を満喫したようだ。
フォロワーからは「なんかすっごい大人の人間らしい過ごし方のギャップ…wwwタクシー使う所もドラマ鑑賞もデリバリーも使うし…水の体なのに筋トレするんだって思った」「オンオフのメリハリすごない？オンはバリバリのシゴできビジネスマンや」「ミャクちゃんUber頼むんや」「タクシー全身入るのかな？」「完全に芸能人だった」「Teamsみたいなスケジュール帳で草」などのコメントが寄せられている。