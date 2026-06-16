ＡＩ（人工知能）などテクノロジーへの期待から、米国の株式市場は熱狂が続いている。

その象徴ともなる史上最大の上場である。

新たな時代への扉を開くのか、過大な評価というリスクが潜んでいるのか。その行方は世界経済にも大きな影響を及ぼそう。

実業家イーロン・マスク氏が率いる米宇宙企業スペースＸが米ナスダック市場に株式を上場した。型破りな数字が並ぶ結果となり、その衝撃は大きい。

１２日の終値で時価総額は約２・１兆ドル（約３３６兆円）に達し、１位の米半導体大手エヌビディアの約５兆ドルを追走する位置につけた。株式を保有するマスク氏の個人資産も１兆ドルを上回る。

２００２年に創業したスペースＸの成長速度がすさまじいのは確かだ。２５年に世界で３１６機のロケットが打ち上げられたが、スペースＸ１社で１６５機と、半数以上を占める。わずか３機の日本からみれば、開発力は圧倒的だ。

宇宙、衛星通信網のスターリンク、ＡＩの開発を事業の３本柱とし、月や火星を目指す大型宇宙船の開発も進めている。ＡＩ向けデータセンターを宇宙空間で構築するなど、事業の計画も壮大だ。

ダウ平均株価は５万ドルを超える史上最高値圏にある。今年は最新のＡＩモデルを手掛けるアンソロピックや、「チャットＧＰＴ」を主力とするオープンＡＩの上場も控えている。当面、テクノロジー企業を巡る熱狂は止まるまい。

だが、こうした熱狂は、実体経済から離れたバブルではないか、という議論も続いている。

スペースＸの年間売上高は１８６億ドルに過ぎず、株式時価総額では肉薄するマイクロソフトの約２８００億ドルに遠く及ばない。スペースＸは衛星通信以外の営業利益は赤字で事業全体でも赤字だ。期待先行である面も否めない。

世界的な金余りが続いており、巨額の資金が投資先を求めて流動している。スペースＸの破天荒な上場は、その一例とも言える。ＡＩ分野の発展は飛躍的だが収益にどう結びつくのか、現状では論争は絶えない。警戒は怠れまい。

ものづくりが得意な日本も、こうした潮流と無縁ではいられない。ＡＩ・半導体関連のソフトバンクグループの株式時価総額が今月、トヨタ自動車を抜いた。

２２年半ぶりの首位交代は時代の転換を印象づけた。日本企業も成長スピードに後れを取らないことが重要だが、リスクへの目配りも欠いてはならない。