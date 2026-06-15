ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した１８歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、“推し活”の様子を公開し話題となっている。

１５日までにインスタグラムで「約３年ぶりにＮｉｚｉＵさんのライブを観に行ってきました！！」と報告。「最初から最後まで楽しい時間でライブが終わってほしくないとずっとずっと思っていました」と続け、グッズを身につけた“参戦服”での写真複数枚を披露した。

「大好きな曲からソロステージ、西野カナさんとのコラボなど本当にすてきでした 最後のＮｅｅｄ Ｕの時は大号泣でした 今日のライブで感じたこと、頂いたパワーをスケートに生かせるよう頑張りたいと思います！！」と意気込み、「グッズもたくさんゲットできました 本当に幸せで楽しい時間でした！また行きたいな〜」とつづった。

この投稿にファンからは「推し活効果なのか一段とキラキラ亜美ちゃん 服装もかわいい！」「念願のＮｉｚｉＵライブに行けた幸せ全開亜美ちゃんをみれて私まで幸せだよ〜！！もう亜美ちゃんの全てが可愛すぎるよ」「待って亜美ちゃん本当に可愛すぎるしうちわもペンラも可愛い」「亜美ちゃんの推し活見れて嬉しい」「推し活カジュアルファッションかわいすぎ 亜美ちゃんのスカート新鮮な気がする」といった声が寄せられている。