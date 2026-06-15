【活動7周年記念グッズ】 6月15日21時～7月21日18時 受注 12月下旬 発送予定

ホロライブ所属のVTuber・戌神ころねさんは、自身の活動7周年を記念した3Dライブ「Lazy DOOG Night!」を6月15日に配信した。

生誕ライブではあわせてグッズが発表されるのが常だが、今回のころねさんのグッズはマンガ家・うすた京介氏描き下ろしイラストを採用。リズムゲーム「A Dance of Fire and Ice」のプレイ時、リズムを取りながら突如口ずさんだ「愛、夢、希望、闇、金金金金」という迷言と、今回のラップをメインにしたライブのイメージを組み合わせたビジュアルとなっており、パーカーやサコッシュ、キャップなどが販売される。なお、受注期間は6月15日より7月21日18時までで、発送は12月下旬までを予定している。

【【3DLIVE】Lazy DOOG Night! 【戌神ころね】#戌神ころね7周年】

グッズラインナップ

【【♪♪♪】リズムであそぼ♪♪♪【A Dance of Fire and Ice】】

「愛、夢、希望、闇、金金金金」は21:56～

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