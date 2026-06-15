FIFA公式Xが日本サポーターのゴミ拾いを紹介「伝説的で完璧なマナー」称賛の声相次ぐ

FIFAの公式Xは、グループステージ第一戦でオランダと死闘の末2対2で引き分けた直後の日本サポーターがスタジアムのゴミ拾いをして帰った事を写真付きでポストした。

FIFAは「オランダ戦での信じられないような2−2の引き分けの後、サポーター達は完璧なマナーを示し、スタジアムを去る前にスタンドを片付けた」とポスト。

このポストについて様々な国から、「日本人とその伝説的で完璧なマナーは、世界中の人々から最高の敬意を集めています」「ファンは毎試合後にこれをすることでも知られており、見ていてとても素敵です」「パーティーの後で片付ける？ すごい」「ゴミを片付けることで彼らのメンタリティを垣間見るのは、いつもちょっとした至福です」「日本ほど清潔で礼儀正しい国は見たことがない」などの声が寄せられた。

試合後に日本の応援団がスタンドでゴミ拾いなど掃除をすることは、様々な国際大会で報じられており、今大会でも称賛の声が相次いでいる。

幼い頃から「立つ鳥跡を濁さず」「来た時よりも美しく」と言われて育ってきた人も多いだろうが、日本代表のグランドでの奮闘とともに、サポーターの振る舞いでも日本の評価が高まっている。