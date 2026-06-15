日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）が14日に放送され、大ブレーク中のアイドルを2年前に開催された新メンバーオーディションで落としていたことを明らかにした。

この日は「世界で一番盛り上がるのは何祭り？」を放送。4月の放送で元「NEWS」でミュージシャンの手越祐也がお祭り男2代目としてお笑いタレントの宮川大輔の後を継ぐこととなったが、この日は手越が不在。手越が苦手なジャンル・大食いの2代目を見つけることになった。

スタッフが宮川に「実は凄く参加したいというヤツがいて、その子は新メンバーオーディションに参加してたんですけど、最終選考1歩手前で落ちました。その子が大食いが得意でチャンスをくれないかと。『イッテQ』に出たい、お祭りに出たいという今売れているアイドルが…」と話すと、宮川は「アイドル！？」とリアクション。スタッフが「M！LKの塩崎（太智）くんです」と紹介すると、「あぁ〜！そうなん？」と驚いた。

ナレーションで「M！LK塩崎太智。昨年紅白にも出場した今大ブレーク中のアイドルを我々はオーディションで落としていた」と明らかになった。

レギュラー陣は塩崎がオーディションを受けていたことを知らなかったという。出川哲郎は「正直、誰が落としたんだって話ですよね」と口に。宮川が「2年経って、紅白出て、有名になって、出たい、どうぞってなかなかでしょ」と話すと、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良は「分かりやすい手のひら返し」と吐き捨て、笑いを誘った。